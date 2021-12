Congo-Brazzaville: La Fédération promet d'équiper les clubs

Au cours de la réunion du Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), le 23 décembre, le président de cette structure, Jean Guy Blaise Mayolas, a assuré que les clubs de ligue1, ligue 2, des jeunes et des dames recevront des équipements sportifs.

" Le président de la Fédération congolaise de football a informé le Comité exécutif de la réception de cinq cents ballons et équipements qui seront remis aux clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de la Ligue des jeunes et des dames, le 29 janvier 2022 ", rapporte le communiqué final de la réunion du Comité exécutif. Cela se justifie par le fait que dans les prochains jours, la mise en place des ligues nationales du football des dames et des jeunes sera effective.

Ainsi, le Comité exécutif a, d'ores et déjà, nommé les membres du bureau de la Ligue de football des dames. Il s'agit, en effet, de Paul Samba qui occupe le poste de président tandis qu'Edvin Mbitsi évoluera comme vice-président et Dorothée Nzoussi Makiesse est le secrétaire national. Du côté de la Ligue de football des Jeunes, Jonas Célestin Apele, Abraham Soumbou et François Mabiala-Kengue ont été respectivement nommés président, vice-président et secrétaire national.

Le communiqué final précise, en outre, que le Comité exécutif a retenu la date du 29 janvier 2022 pour sa session qui adoptera les documents relatifs à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la Fécofoot, à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, le 26 février 2022. Il a, par la même occasion, prononcé la dissolution de la Commission d'homologation nationale, rôle qui sera désormais directement assuré par les Ligues nationales qui sont autorisées à homologuer elles-mêmes les matches de leurs compétitions.

Le Comité exécutif a également annoncé le renouvellement du contrat avec la Fédération française de football sur le PST dont la signature interviendra à Paris, début 2022, et le renouvellement du contrat de partenariat avec la Fédération saoudienne de football. Des perspectives de signature de contrats avec le Qatar, la Fédération algérienne de football et la Fédération italienne de football sont également envisagées.

A propos du Centre technique d'Ignié, il ressort du compte-rendu fait par Alain Fouka, coordonnateur des projets Ignié, que les travaux effectués sont très avancés. Les pelouses sont presque totalement posées et reste la construction d'un nouveau bâtiment et la réhabilitation des anciens bâtiments qui serviront à l'accueil des jeunes admis au centre.