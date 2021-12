Congo-Brazzaville: Economie - 2021 s'achève sous le signe des " inégalités " dans le monde

L'allégation se fait ressentir dans plusieurs domaines de la vie active des États, notamment la reprise économique, les pertes de revenus, le creusement des écarts et l'accès aux vaccins.

Dans une étude bien illustrée par une dizaine de graphiques, la Banque mondiale (BM) revient sur l'évolution de certains indicateurs-clés au moment où le monde entame sa troisième année avec le virus mortel.

L'année qui s'achève mérite que l'on s'attarde un peu sur l'évolution de quelques indicateurs phares influencés par la crise sanitaire mondiale qui sévit depuis bientôt trois ans. Pour la BM, il a fallu onze graphiques pour arriver à montrer les dégâts en 2021. En outre, l'institution financière internationale a noté des graves reculs au développement.

" La covid-19 porte un coup dur aux efforts visant à mettre fin à l'extrême pauvreté et à réduire les inégalités ", relève-t-elle. Environ cent millions de personnes supplémentaires qui vivent avec moins de 1,90 dollars par jour. Cette hausse est inédite en vingt ans. " La covid-19 a pénalisé, de manière disproportionnée, les populations pauvres et vulnérables en 2021 ", indique l'institution financière.

Dans le domaine de la reprise économique, il s'observe une inégalité entre pays à revenu élevé et pays à revenu faible et intermédiaire. Même si la BM table sur un rebond post-covid de 5,6 %, ses projections ne sont pas les mêmes partout. " Les pays à faible revenu devraient connaître cette année leur plus faible performance depuis vingt ans ", souligne-t-elle. Par ailleurs, la BM a noté de graves reculs au développement. " La covid-19 porte un coup dur aux efforts visant à mettre fin à l'extrême pauvreté et à réduire les inégalités ", se convainc l'institution financière internationale. Quant à d'autres indicateurs, il y a les 20 % des groupes les plus pauvres qui sont le plus durement touchés.

Consolider la riposte

Au niveau de l'accès aux vaccins, il faut relever les faibles chiffres : 7 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu une dose de vaccin, contre plus de 75 % dans les pays à revenu élevé. L'élargissement de la vaccination est aujourd'hui au cœur de la riposte africaine. " Il est indispensable d'assurer un large accès large et équitable à des vaccins et sûrs contre la covid-19 ", note la BM.

Sur ce point, elle a décaissé des financements en faveur d'une soixantaine de pays africains pour l'achat et le déploiement de vaccins anti-covid. La République démocratique du Congo, par exemple, a bénéficié de la mise en œuvre d'au moins deux cents projets dans le cadre de sa coopération avec la BM.

Aujourd'hui, la question de la vaccination revient en force. Des voix s'élèvent pour relever la nécessité pour l'Afrique de construire les infrastructures en vue d'assurer la bonne distribution et l'administration des vaccins. " Neuf pays sur dix ont recensé les groupes de population à vacciner en priorité, mais seulement disposent d'un plan d'action pour accroître la confiance du public dans les vaccins ".