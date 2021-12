Congo-Kinshasa: Une action en justice /Congo Hold-Up - Joseph Kabila contre-attaque !

On le croyait taiseux selon sa légende. Même sur l'affaire des " révélations " de Congo Hold-Up, personne ne s'attendait à ce qu'il y réserve une suite. Pourtant, c'est le cas.

Joseph Kabila Kabange a décidé de donner suite à toutes les accusations portées contre lui à travers les publications du consortium des médias et Ongs occidentaux. C'est, en tout cas, ce que l'on peut retenir de la communication faite ce jeudi 23 décembre 2021 à Kinshasa par un Collectif d'Avocats que l'ancien Chef de l'Etat congolais a mandaté pour ce faire. Et ce collectif est conduit de mains de maître par Me Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA.

Dans leur exposé, les avocats de Kabila considèrent que les publications contre leur client sont " sans aucun fondement, mais simplement diffamatoire et calomnieuse, car n'étant soutenue par aucune preuve fiable et crédible présentée par ses auteurs ".

Sur le plan légal, poursuivent-ils, " ces affirmations portent atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client.

Bien plus, cette publication diffamatoire curieusement diffusée pendant plusieurs semaines avec une hargne rare, suscite des questions quant à l'intérêt et à l'intégrité des médias et autres organes en question pourtant qui devraient plutôt faire montre d'impartialité à tous égards ".

Par ailleurs, Me Nyabirungu et son équipe s'interrogent " sur les méthodes d'accès aux 3,5 millions des pièces évoquées comportant des données confidentielles d'une Banque Centrale et d'une banque privée par des ONG et médias si ce n'est par des moyens peu recommandables ". Pour eux, " le seul constat qui se dégage de tous les extraits publiés jusqu'à ce jour, est que nous sommes en face d'un meli melo, d'un amalgame, des contre-vérités, relevant de grands complots d'intoxication et de diabolisation, dans le but de nuire à la personne du Président de la République honoraire et d'intensifier ainsi des crises politiques en RD. Congo aux fins de maintenir le contrôle sur sol et du sous-sol. Pour preuve, les auteurs dudit rapport publié par extraits n'ont relevé aucun élément et aucun acte précis et probants le concernant ".

Et, la conclusion-annonce : " Nous nous réservons, donc, au moment opportun, le droit de recourir aux voies légales pour rétablir le respect, l'honneur et la réputation du Président de la République honoraire".