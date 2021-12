Congo-Kinshasa: Turbulence !

Si l'on a dénoncé dans toutes les langues locales, sur tous les tons et sur tous les fronts les problèmes qui gangrènent la société, il y a de ces pratiques qui ne méritent pas de se retrouver l'an prochain au Congo-démocratique.

Parmi lesquelles, figurent la corruption, l'impunité, l'enrichissement illicite, la justice à géométries variables et bien d'autres antivaleurs qu'on retrouve dans le quotidien des congolais. Malheureusement, il ne faut pas être un devin, encore moins un médium pour lire les signes de temps. La pratique politique politicienne monte d'un cran et se présente, véritablement, comme l'une des causes principales qui freine le développement de la République.

La magouille qui semble avoir élu domicile dans toutes les institutions du pays, sème non seulement la pagaille et provoque également la débandade jusqu'à tel point que des conférences de haut-niveau, des réunions sempiternelles et des conseils des ministres qui se font régulièrement chaque semaine, semblent improductifs. Quoi de plus normal pour le père de la Nation de se plaindre sur un problème de pilotage et coordination.

Tout compte fait, le pouvoir de "Fatshi" n'aura finalement pas réussi à remettre les pendules à l'heure, en se démarquant de l'ancien régime de triste mémoire sur les dossiers de l'entérinement de la liste de membres de la CENI. Didi Manara, radié du PPRD et FCC, est le nouveau 2ème vice-président de cet appareil électoral. Aggée Matembo, le même qui se reconnait Kabiliste et partisan du FCC Les Progressistes, a été désigné Questeur de la CENI. Quid de la position de la cellule de crise du FCC, laquelle chapeaute Raymond Tshibanda, seul organe habilité à déposer la liste ? C'est la grande interrogation.

Cet entérinement pourrait, davantage, renforcer la thèse du FCC envers ce pouvoir et la CENI que dirige Denis Kadima. Les langues vont se délier et la diarrhée verbale des protagonistes politique va une fois de plus secouer une nation qui veut embrasser son quatrième cycle électoral. A l'issue d'un séminaire d'imprégnation organisé par le Bureau Kadima, une feuille de route, un budget et diverses stratégies ont été mis en place pour mieux organiser le processus électoral. Malgré cela, l'incertitude persiste et le manque de confiance demeure : bienvenue à la zone de turbulence !