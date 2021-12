Congo-Kinshasa: Panel d'échanges sur la vaccination contre le Covid-19/Ex. Mama Yemo - Dr. Jean Jacques Muyembe appelle le personnel à se faire vacciner pour servir d'exemple à la population

Malgré les appels et sensibilisations de la population, plusieurs personnels de santé (infirmiers, docteurs, agents et cadres), sensés motivés la population à se faire vacciner, ne se sont pas vaccinés.

Ils sont appelés à prendre le vaccin contre le Covid-19, pour servir d'exemple à la population de la République Démocratique du Congo car, ils sont considérés comme les personnes les plus exposées et à haut risque à être contaminées. C'est dans cette optique qu'un panel de discussion sur la vaccination contre le Covid-19 s'est tenu à l'intention des personnels de santé, à l'hôpital général de référence de Kinshasa (ex. Maman Yemo), par la Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC), en collaboration avec le comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie à coronavirus, ainsi que le programme élargi de la Vaccination (PEV), le groupe de panelistes composé de Dr. Muyembe, Marie Claire Phuelo et le médecin directeur Jean-Paul Divin.

Au moment où plusieurs personnels de santé non vaccinés avancent les raisons selon lesquelles ils ne veulent pas se faire vacciner jusqu'à ce jour, se disant ne pas être convaincus de la fiabilité de ces vaccins mais aussi avoir peur des effets indésirables ou encore des effets secondaires, la Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC) avec d'autres partenaires ont organisé une séance de motivation pour leur expliquer la nécessité de se faire vacciner.

Au cours de cet échange, le Professeur Jean Jacques Muyembe, orateur principal, a tenu à expliquer aux personnels soignants le rôle de la vaccination et même l'origine de la cacophonie autour de la désinformation dans l'opinion publique. "C'est la première pandémie qui survient au moment où les réseaux sociaux existent et ont une ascendance sur la population.

Nous avons deux pandémies que nous sommes en train de combattre, la première, c'est le Covid-19 et la deuxième c'est l'intox qui, avec les réseaux sociaux amènent des mauvaises informations en premier lieu et la population a tendance de croire à ça. Voilà pourquoi, nous appelons la population à ne pas se laisser manipuler par l'intox et de ne suivre que les médias sérieux pour avoir des vraies informations. Dans le cas contraire, aller dans le centre de santé Covid-19, pour avoir beaucoup plus des détails, quand à la problématique des effets indésirables des fausses informations qui circulent. Il n'y a pas des effets indésirables.

S'il y en avait, moi-même je serai la première personne avec les différents vaccins que j'ai eus à prendre. Voilà pourquoi, je vous confirme ici que ne suivez pas des gens qui ont toujours la campagne de désinformation. Je compte sur vous qui êtes dans le premier hôpital du pays. Sachez que tout le monde vous regarde, soyez des exemples pour le pays et même pour les Kinois", a déclaré Dr. Muyembe.

Pour Marie Claire Phuélo, l'une des panélistes de cette journée et experte en communication épidémiologique, a expliqué les difficultés au moment où le Fakenews prend de l'ascenseur avant la vraie information. "L'infodemie est plus difficile à gérer que l'épidémie elle-même. Nous sommes à l'heure de l'internet où, à une seconde seulement, un million des gens peuvent avoir l'information. Nous avons une meilleure équipe composée des spécialistes en communication et des journalistes plus performants qui travaillent nuits et jours pour donner la vraie information comme une bonne nourriture à la population. Ne vous embrouillez pas avec l'infodémie qui regroupe le vrai du faux. Je vous demande de ne pas suivre l'intox sur les réseaux sociaux et de ne suivre que les médias qualifiés", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa (ex Maman Yemo) a commencé par remercier le professeur Muyembe et son équipe qui l'accompagne avant d'appeler tous les personnels à se faire vacciner. " Nous ne pouvons pas rester dans la naïveté. Nous dévons changer la façon de voir les choses. Nous sommes conscients d'avoir perdu nos maîtres et nos collègues qui sont décédés suite au Covid-19. Voilà pourquoi, nous avons pensé à booster la vaccination, et organiser cette journée d'échange pour convaincre plusieurs personnels soignants à se faire vacciner car nous sommes des personnes exposées à la pandémie", a déclaré Jean-Paul Divin.

Dans le souci de faire taire les doutes dans l'opinion publique sur la problématique du vaccin, Dr Jean-Jacques Muyembe a clairement dit qu'il appartient à chaque médecin d'opérer son choix sur les cinq vaccins dont dispose le pays actuellement, il s'agit de : Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Jokson-Jokson et Sinovax. Aussi, le numéro 1 de l'INRB a fait savoir que tous ces vaccins sont efficaces pour lutter contre le Coronavirus.