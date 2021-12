Congo-Kinshasa: Composante opposition - CENI - Didi Manara, Aggée Matembo et Ilongo Okolo Jean passent !

C'est une grande nouvelle de la journée d'hier, jeudi 23 décembre 2021. Tenez ! Après avoir examiné "minutieusement" les différentes propositions, la commission paritaire Majorité-opposition, présidée par le Député national André Mbata a présenté son rapport et obtenu de la plénière, l'entérinement de la liste de membres devant compléter le Bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Il s'agit de députés Didi Manara, au poste de 2èmevice-président, Aggée Matembo au poste de questeur, Ilongo Okolo Jean comme membre de la plénière. Ils ont été présentés à la plénière avant de recevoir quelques sages conseils du président, les appelant à œuvrer pour l'intérêt de la nation et des élections crédibles, transparentes et véritablement démocratique.

Bien avant de pouvoir examiner le rapport de cet entérinement, le Président Mboso, dans sa communication habituelle, a éclairé la lanterne de la plénière sur la folle rumeur de la présence de la police Rwandaise à Goma et ses environs. Ladite rumeur aura occasionné une série de manifestations ayant provoqué morts et blessés. Il a, dans son speech, reconnu les efforts du Chef de l'Etat qui a fait de la pacification de l'Est du pays une priorité nationale en décrétant notamment, l'état de siège et la mutualisation de nos forces armées avec l'UPDF pour traquer les rebelles et les groupes armés, le speaker de l'Assemblée nationale a catégoriquement rejeté la thèse de la présence des éléments de la police Rwandaise en terre congolaise.

"Tout en appréciant à juste titre le patriotisme de nos compatriotes grâce auquel le Congo s'est levé comme un seul homme pour lutter contre la balkanisation, nous devons également avoir le courage de dénoncer et conjurer toute manipulation a l'instar de celle qui a été à l'origine des incidents malheureux survenus la semaine dernière à Goma à cause de la propagation de la fausse rumeur faisant état d'un supposé déploiement des troupes Rwandaises à Goma. Je vous affirme qu'il n'ya pas et n'aura pas des policiers rwandais à Goma ", a martelé Mboso.

En d'autres termes, pour le speaker de l'Assemblée nationale, cette mauvaise campagne nuit aux efforts collectifs, elle est entretenue par certains compatriotes et mouvements citoyens.

La présence des polices étrangères dont il est question dans le contexte actuel, a précisé le président Mboso, est une organisation sous régionale, sur le modèle d'Interpol regroupant les chefs de polices des pays de l'Afrique de l'Est dont le commandement et la présidence tournante ont été confiés à la RDC à l'issue de sa réunion tenue à Kinshasa du 11 au 15 octobre 2021. Le séjour du commissaire général de la PNC au Rwanda et les autres pays frontaliers de l'Est, est à comprendre et placer dans ce cadre et dans la perspective de la mise en place d'un cadre de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, conclut-il.

Il sied de rappeler la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a procédé, mercredi 22 décembre, à la remise des certificats d'aptitudes professionnels aux participants au séminaire d'imprégnation structurelle et thématique organisé du 26 novembre au 5 décembre dernier en faveur de ses membres du bureau et de la plénière ainsi que des cadres et agents. La cérémonie a été présidée par le 1ervice-président de la centrale électorale, Bienvenu Ilanga. Cet entérinement intervient au moment où la cellule de crise du Front Commun pour le Congo ne voulait aucunement envoyer ses délégués dans une CENI "politisée".