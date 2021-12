Congo-Kinshasa: Recrudescence de l'insécurité à Goma/Nord-Kivu - Le parti politique "Levons nous pour la Nation" compatit aux douleurs de la population

Aussitôt arrivé à Goma le dimanche 19 décembre 2021, Jean-Pierre Mirindi, autorité morale du parti politique "Levons nous pour la Nation", LPN en sigle, a dit être très touché par la recrudescence de l'insécurité au chef-lieu de la province du Nord-Kivu, cela malgré l'instauration de l'état de siège qui a l'obligation de mettre fin à toute forme d'insécurité.

A l'en croire, cela a fait à ce qu'il vienne dans la partie Est du pays de Lumumba dans le but de réconforter ses concitoyens de ce coin avec la flambée de cas positif du coronavirus, la récente éruption du volcan Nyiragongo qui a emporté tout sur son passage mais aussi l'insécurité qui, au lieu de prendre fin, ne fait qu'augmenter.

"Je suis à Goma pour apporter un message de réconfort à mes frères du Nord-Kivu et qu'ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls et de ne pas perdre espoir car toute chose ayant un début a nécessairement une fin et la paix ne tardera pas à venir. Les Congolais de l'est doivent avoir une totale confiance aux autorités actuelles dans l'ultime but de les accompagner dans la recherche de la paix et mettre en place les nouvelles stratégies pour avoir un lendemain meilleur. Durant mon séjour, je veux profiter de cette occasion pour prendre les avis et considérations de mes frères du Nord-Kivu, Sud- Kivu et de l'Ituri où la paix est une denrée rare depuis plus de deux décennies. Cela, dans l'objectif de voir quelle sera la part de la population dans la démarche du rétablissement de la paix dans ce coin du pays de Kabila", a-t-il dit.

A cette même occasion, Jean Paul Mirindi a annoncé la tenue du congrès de son parti politique "Levons nous pour la Nation" en janvier 2022 dans la ville- province de Kinshasa et que tous les préparatifs se font à Goma.