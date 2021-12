Congo-Kinshasa: ESU - Muhindo Nzangi passe à la grande vitesse pour l'application des réformes

L'année académique 2021-2022 qui s'ouvre le 5 janvier de l'année prochaine se déroulera sous le signe des réformes à tous les niveaux de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Pas plus tard qu'hier, près de 39 établissements d'Enseignement supérieur et universitaire non viables viennent d'être fermés sur décision du Ministre Muhindo Nzangi.

Il s'agit de l'Institut Supérieur Technique et de Commerce (ISTI/Ndjili), l'institut supérieurs d'études économiques, juridiques et coopératives (ISSEC), l'Institut supérieur de commerce et de finance/TDC-FI de Kinshasa, l'Ecole supérieure de Génie civil de Kinshasa (ESGC), l'Université, l'Université des églises indépendantes au Congo (Unieco), etc.

Les étudiants dont les établissements sont frappés, vont devoir se diriger ailleurs. Toujours dans sa vision d'apporter une plus-value dans son secteur, Muhindo Nzangi a défini, dernièrement, la ligne de conduite à suivre par tous les établissements supérieurs et universitaires en République Démocratique du Congo, à travers l'Instruction académique n°023 portant directives relatives à l'année scolaire 2021-2022.

Dans cette Instruction académique dévoilée au cours d'une activité organisée à l'Isc-Gombe, Muhindo Nzangi a inscrit au total 249 directives basées sur la gouvernance patrimoniale du secteur de l'ESU. Parmi ces directives, il y a notamment, l'application du système Licence-Master-Doctorat (LMD) à tous les niveaux, sauf les promotions terminales, la numérisation et l'élaboration des statistiques et données de chaque établissement supérieur et universitaire, la lutte contre les antivaleurs, l'assainissement et la protection de l'environnement, la vulgarisation et la valorisation des résultats de la recherche, etc.

En ce qui concerne les frais académiques, le Ministre a reconduit le montant payé par les étudiants lors de l'année académique précédente. Pour une application maximale des directives contenues dans l'instruction, tous les recteurs et directeurs généraux des universités et instituts supérieurs sont appelés à la vulgarisation.