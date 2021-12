Congo-Kinshasa: CAN - L'Algérien Charaf-Eddine Amara dénonce le mauvais comportement des clubs européens

Le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a dénoncé le mauvais comportement des clubs européens qui menacent de ne pas libérer les joueurs africains évoluant en Europe, pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021, dans une interview accordée à AL24 News.

Le président de la FAF, a dénoncé ce qu'il qualifie de manque de respect vis-à-vis des nations et des sélections africaines. " Ils ont avancé des motifs que les mesures prises au Cameroun ne sont pas suffisantes pour assurer le bien-être, pour assurer la protection des joueurs africains évoluant en Europe. C'est un manque de respect à l'égard des sélections africaines et à l'égard des nations africaines qu'il ne faut pas accepter et qu'il faut dénoncer. C'est ce que nous avons fait", a indiqué Charaf-Eddine.

Dans un courrier datant d'il y a une dizaine de jours, l'Association des clubs européens (ECA) a argué l'absence de protocoles sanitaires pour menacer de ne pas libérer les joueurs africains pour la CAN. Plusieurs acteurs du football africain ont dénoncé cette sortie des clubs européens. A la suite de cette sortie, des menaces d'annulation ou de report de la compétition ont émergé. Elles ont fait planer le doute sur la tenue du tournoi au mois de janvier 2022.

Qu'à cela ne tienne, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé lundi, à son arrivée à Yaoundé, la tenue sans aucune autre forme de procès cette 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations, à partir du 9 janvier, au Cameroun, comme initialement prévu, contrairement aux intentions de la Fédération internationale de football association (FIFA), exprimée par son président Gianni Infatino de reporter ce grand rendez-vous du football africain.

"C'est une CAN qui se jouera dans un contexte particulier et pour nous aussi. Nous sommes les tenants du titre, nous allons au Cameroun pour défendre notre titre. Il faudrait qu'on s'attende à de l'adversité, de la vrai adversité dans cette compétition. Ça l'était et d'ailleurs ça l'a toujours été. C'est notre objectif, c'est notre aspiration. C'est défendre notre titre", a déclaré le président de la Fédération algérienne de football.