Congo-Kinshasa: Qui vivra verra !

Il n'y a aucun débat là-dessus. C'est une évidence, en tant que Chef de l'Etat et Président de la République, l'une des fonctions essentielles de Félix Tshisekedi est, notamment, de représenter l'Etat à l'extérieur ainsi que son peuple à l'intérieur.

Ses multiples voyages à l'étranger auront, à maintes reprises, suscité beaucoup de commentaires à tort ou à raison dans le chef de ses compatriotes qui attendaient et d'ailleurs, continuent à attendre beaucoup de lui. D'après les enquêtes du Professeur Jean-Paul Tsasa, depuis son accession à la magistrature suprême, jusqu'à ce jour, le successeur de Joseph Kabila aura ainsi effectué 104 voyages dont 78 en dehors de la RDC. Il aurait visité 8 provinces sur les 26 que compte la RDC. 86 conseils des ministres ont été tenus sous sa gouvernance. La question à laquelle tout le monde se pose aujourd'hui, est celle de savoir : en quoi tous les voyages et Conseils des ministres auront servis à cette Nation en termes des résultats efficients et visibles ? Qu'est-ce qui a été fait ? Où allons-nous et quels sont les objectifs restants à atteindre ? C'est ici que les fous du roi, les talibans et les combattants s'empoignèrent.

Sans langue de bois, le 13 décembre 2021, devant les deux Chambres sœurs du parlement réunies en Congrès, le père de la Nation, avait, néanmoins, reconnu qu'il y a encore un problème de pilotage. C'est qui le Pilote ? Mystère. Comme qui dirait, nonobstant les résolutions et recommandations, le problème de coordination persiste. Ne dit-on pas qui s'excuse s'accuse ? A chacun de répondre. Devant le Congrès, Tshisekedi n'a pas manqué de louer les performances économiques réalisées, malgré la pandémie, et a annoncé une croissance du PIB qui pourra atteindre 5,6 % en 2022. A l'en croire, cette croissance se base sur les performances attendues dans les secteurs des industries extractives, du transport, de la communication, ainsi que dans celui du commerce.

A ses yeux, l'économie congolaise se porte bien. Cette lecture, friserait, ni plus, ni moins, une autosatisfaction mal placée qui rappelle celle de l'ancien Premier ministre Matata sous Joseph Kabila qui, à chaque prise avec les médias, ne loupait aucune occasion de vanter, tout haut, l'amélioration du cadre macro-économique alors que les assiettes des congolais manquaient de quoi manger. De la situation sociale, en passant par la sécurité et les infrastructures et l'économie, le feu demeure vert. Comme si, les jours se suivent et se ressemblent. Avec la 8ème Conférence des gouverneurs, d'aucuns s'impatientent et veulent voir le changement, un changement radical et progressiste, un changement motivé par l'intérêt supérieur du peuple. Au cas contraire, il sera pour "Fatshi" très difficile de présenter un bilan exhaustif en 2023. Qui vivre verra !