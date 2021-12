Sénégal: Le 27 décembre, mise en circulation du TER et second baptême de Ousmane Sonko (Par Ablaye Diagne, Coordonnateur du Meer)

" Si le Président Macky Sall voyage à bord du Ter en aller et retour, je change mon nom de famille ". Qui ne se souvient pas de cette phrase de Ousmane Sonko qui avait fait la Une des journaux ? Nous étions ainsi témoins de ses prédictions négatives quant à la faisabilité du projet TER.

Il aura chanté sur tous les toits que ce projet n'était pas réalisable, criant au scandale et au complot d'Etat, à tort, sans raison. Oui ! la négation avait fini d'atteindre son paroxysme et les arguments mis en avant devaient in fine, entretenir le doute dans l'esprit des sénégalais et favoriser la rupture de la confiance qui lie le Président Macky SALL à son Peuple. Ce dessein malsain, leitmotiv d'un projet machiavélique entretenu par un homme dont la vision puise dans la violence, compose avec le mensonge et se nourrit de manipulation, ne saurait prospérer car le Train Express Régional-TER roulera le 27 Décembre 2022.

Et qu'en est-t-il de l'engagement pris par ce " Dé-Puté " de changer son patronyme si le Président venait à voyager à bord du TER ? Décidemment, le ridicule ne tue pas. L'opinion prise comme témoin à l'époque semble édifiée sur le manque de sérieux de ce Monsieur et attend avec impatience qu'il relève le défi de changer son nom de famille. Aucun dédit ne saurait être accepté. Devrons-nous l'appeler à compter du 27 Décembre Ousmane TER ou Ousmane SALL ?

Comment un homme qui aspire à des responsabilités publiques peut se permettre une telle légèreté ? Comment un individu, aussi obstiné par le Pouvoir et enfermé dans une méchanceté acerbe l'interdisant même de distinguer le bien du mal, peut-il aspirer objectivement à diriger le Sénégal ? Avec le TER, il s'agit non seulement d'une réponse pertinente aux déficit de solutions relativement à l'équation Transport dans la capitale et sa périphérie mais cela tient également à une volonté et une option des autorités étatiques de révolutionner le secteur du transport avec d'autres projets aussi importants, vus sous l'angle de la finalité et appréciés des populations qui en sont destinataires.

Si pour des questions individualistes, quelqu'un remet en cause la pertinence de ce projet, si quelqu'un, pour des calculs politiques se croit obligé de nier l'utilité de cet investissement et préférant au passage s'agripper à des chiffres chimériques pour induire l'opinion en erreur, la raison est qu'il ne se soucie pas du progrès du Sénégal et ne comprend rien aux aspirations du Peuple.

Le charme de la politique c'est de tolérer la coexistence entre différentes idéologies et de permettre que des citoyens s'opposent à d'autres, mais cela ne devrait guère conduire à l'érection du déni et du nihilisme en principes. L'exemple aura démontré que le Sénégal demeure une démocratie forte qui garantit la liberté d'opinion, notamment sous le magistère du Président Macky SALL. Une grande Démocratie vielle de deux alternances et qui aura connu de farouches oppositions, avant même les indépendances, mais qui aujourd'hui demeure exposé par ceux qui comme Ousmane SONKO n'ont d'arguments et de répondants que dans la violence, le mensonge, le dédit et la désinformation.

Mais cette entreprise demeure condamnée à l'échec et la meilleure manière de répondre reste la matérialisation de la Vision du Président Macky SALL, celle que porte le PSE, celle qui promeut le progrès durable avec à la clé des projets dignes des Etats ambitieux et modernes, comme le stade de Diamniadio, le BRT, le TER, les nombreuses structures de santé, les routes et écoles ou encore l'électrification à grande échelle. Nous demeurons plus que jamais convaincus de la nécessité de pérenniser cet élan de développement de notre Nation et forts de cette conviction, nous continuerons de porter la vision et de vulgariser l'action du Président Macky SALL pour un Sénégal émergent. Le 27 Décembre, nous célébrerons encore avec le Peuple sénégalais la concrétisation de la vision futuriste du Président Macky SALL tout en prenant rendez-vous avec un avenir meilleur.

Joyeux Noel à tous les compatriotes, notamment à nos frères et sœurs catholiques. Que Dieu bénisse le Sénégal.

Vive le Président Macky SALL, Vive le Sénégal

Ablaye DIAGNE, Coordonnateur du MEER