Gabon: Patrick Nguema Ndong s'en est allé

Il avait pour ambition de mettre les "Aventures Mystérieuses" sur papier en version bande dessinée, mais le destin en a décidé autrement. Patrick Nguema Ndong est décédé de suite d'une maladie, ce jeudi 23 décembre 2021 à Libreville à l'âge de 64 ans.

Cette fois ce n'est plus une fake news. Patrick Nguema Ndong, journaliste franco-gabonais, conteur des "Aventures mystérieuses" sur les ondes d'Africa n1 n'est plus. Il a fasciné les auditeurs de la chaîne panafricaine avec son émission "Triangle" et ses contes mystico spirituels autour de la ville imaginaire de Bangos avec des personnages principaux tels que le sorcier Fifian Ribana, le général Mangani Mangwa ou le professeur Eubénézer Euthanazief.

Il s'en va alors qu'en août dernier, il avait annoncé son grand retour sur la scène publique avec pour projet de continuer les Aventures Mystérieuses, mais cette fois en bande dessinée. Il souhaitait même collaborer avec des dessinateurs pour laisser un héritage à la génération future.

Son départ attriste ces fans du Gabon, d'Afrique et d'ailleurs. " Si j'ai inspiré certains d'entre vous, alors faites-moi honneur en restant intègres et fiers et marquez de votre emprunte, votre passage dans cette vie ". Dixit Patrick Nguema Ndong via sa page Facebook.