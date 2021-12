Maroc: La Fondation Mohammed VI célèbre les meilleurs bacheliers parmi les enfants de la famille de l'enseignement

Rabat — La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres sociales de l'éducation-formation a organisé, vendredi à Rabat, une cérémonie de célébration des meilleurs bacheliers (2020-2021) parmi les enfants de la famille de l'enseignement.

Il s'agit de quelque 1.900 bacheliers qui bénéficieront de la bourse "Istihqaq", octroyée chaque année par la Fondation. Les lauréats ont tous obtenu la mention "très bien", dont trois ont pu décrocher les premières notes au niveau national.

Cette cérémonie célèbre, ainsi, la 19-ème promotion des titulaires de la bourse "Istihqaq", qui est offerte par la Fondation depuis sa création en 2003, aux enfants des adhérents de l'établissement ayant réussi leur baccalauréat avec brio et qui poursuivent leurs études supérieures au Maroc.

Parmi les bénéficiaires de cette bourse au titre de l'année 2021, les filles représentent une part de 63% contre 37% pour les garçons. La moitié de ces boursiers (51%) est issue de l'école publique et 49% d'entre eux proviennent de l'enseignement privé.

A cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a indiqué que cette cérémonie vient illustrer l'intérêt accordé par SM le Roi Mohammed VI au système d'éducation et de formation, depuis l'accession du Souverain au Trône du Royaume, à travers la création par SM le Roi de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation et l'attribution de son auguste Nom à cet établissement.

M. Benmoussa a, également, loué les efforts consentis par la Fondation depuis sa création, en termes d'élargissement et de développement de ses prestations au profit de la famille de l'éducation, ajoutant que la diversité de ses domaines d'action contribue amplement à atteindre un ensemble d'objectifs sociaux au bénéfice de cette catégorie.

Le ministre s'est dit, en outre, fier de la performance des élèves marocains dans les manifestations internationales aux différentes disciplines scientifiques, littéraires et sportives et des classements honorables obtenus par le Royaume lors de ces compétitions, que ce soit les Olympiades arabes, africaines ou internationales, le concours général des sciences et techniques ou le Défi de lecture arabe et autres échéances nationales et internationales.

Dans ce sens, M. Benmoussa a affirmé que son département œuvre à élargir et diversifier les concours d'excellence, notamment les Olympiades qui couvrent désormais huit disciplines scientifiques, alors qu'elles étaient limitées aux mathématiques jusqu'en 2012, l'objectif étant d'assurer la pérennité et le rayonnement des valeurs de l'excellence et de la performance optimale parmi les élèves.

Il a aussi souligné que le ministère, partant des conclusions du modèle de développement et du programme gouvernemental, veille à engager une réforme globale portant sur l'amélioration de la qualité et la consécration de l'égalité de chances, dans la perspective de faire du système d'éducation et de formation une locomotive de promotion sociale, un outil pour une renaissance éducative réelle et un investissement effectif dans le capital humain du Royaume.

Pour sa part, le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation, Youssef El Bakkali, a relevé que le Maroc est en train de récolter les fruits des efforts fournis par les responsables de l'éducation et de la formation, précisant que le taux de réussite au baccalauréat a avoisiné 82%, avec 45% de mentions Bien.

La réussite du système d'éducation est, également, illustrée par les bons résultats des enfants des femmes et hommes de l'enseignement ayant obtenu la bourse "Istihqaq", mettant l'accent sur le rôle central des cadres pédagogiques et administratifs pour assurer les bonnes conditions d'apprentissage.

Les boursiers vont recevoir une bourse répartie sur 3 années d'études. Depuis 2003, la Fondation a accordé plus de 16.600 bourses pour un budget global de 421 millions de dirhams.