Maroc: La Bourse de Casablanca clôture la semaine dans le rouge

Casablanca — La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, vendredi, son principal indice, le Masi, lâchant 0,06% à 13.242,43 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s'est délesté de 0,17%, à 1.076,62 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé de 0,18% à 10.697,21 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a diminué, pour sa part, de 0,39 % à 986,37 pts.

S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s'est replié de 0,21%, à 11.131,18 et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a reculé de 0,20% à 12.422,87 pts.

Aux valeurs, le secteur de la sylviculture et papier a accusé le plus fort repli de la séance, plombé par son unique valeur Med Paper (-5,98%).

Le secteur des loisirs et hôtels a abandonné 3,67%, celui de l'ingénierie et biens d'équipements industriels a cédé 2,61% et celui des sociétés de placement immobilier a reculé de 1,80%.

Du côté des gagnants, le secteur chimie s'est offert la plus forte hausse (+3,64%), suivi du secteur "Pétrole et gaz" (2,55%), de celui des sociétés de portefeuilles-Holding (+2,48%) et de celui des matériels, logiciels et services informatiques (1,17%).

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s'est chiffré à 577,455 millions de dirhams (MDH), dont 577,134 MDH réalisés sur le marché central (actions).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 685,63 milliards de dirhams (MMDH).

Med Paper (-5,98% à 21,07 dirhams (DH)), Stroc Industrie (-4,74% à 35,55 DH), Risma (-3,67% à 105 DH), Jet Contractors (-2,90% à 234 DH) et Lesieur Cristal (-2,50% à 187,15 DH), ont accusé les plus fortes baisses.

En revanche, Colorado (+5,98% à 66,50 DH), SM.Monétique (+5,13% à 205 DH), Fenie Brossette (+4,23% à 142,80 DH), Involys (+4,13% à 124,95 DH) et SNEP (+3,97% à 759 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.