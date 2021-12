Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - 105 projets financés en 2021 par l'INDH pour plus de 31 MDH

Laâyoune — Quelque 105 projets ont été financés en 2021 par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la région de Lâayoune-Sakia El Hamra, pour un montant global de 31.191.501 dh.

Selon les données fournies par le Comité régional de développement humain, réuni vendredi sous la présidence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, 45 projets concernant l'accompagnement des personnes en situation de précarité ont été financés par l'INDH en 2021 pour un investissement de 12.690.484 dh, 35 projets au titre du programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes (13.282.411 dh) et 25 projets dans le cadre du programme d'impulsion du développement humain des générations montantes (5.216.606 dh).

Les projets déjà réalisés dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité totalisent une contribution globale de l'INDH de l'ordre de 6.068.304 dh et sont répartis entre le soutien à l'intégration socio-économique (20 projets pour un coût de 3.520.000 DH), le soutien aux personnes âgées, malades et en situation de handicap (15 projets pour 1.848.304 dh) et la protection de l'enfance et des jeunes (04 projets pour un montant de 700.000 dh).

Concernant le programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, l'INDH a débloqué un montant de 3.848.425 dh pour la réalisation de 26 projets, répartis entre l'équipement et la gestion des plateformes des jeunes (3 projets pour 950.000 dh), le soutien à l'employabilité des jeunes (1 projet pour 300.000 dh), l'accompagnement des porteurs de projets (1 projet pour un montant de 195.000 dh), l'entrepreunariat des jeunes (9 projets pour 630.000 dh) et le soutien à l'économie sociale et solidaire (12 projets avec une contribution de 1.772.925 dh).

L'INDH a également alloué une enveloppe de 2.654.011 dh pour le financement de 15 projets au titre du programme d'impulsion du développement humain des générations montants, dont un montant de 1.154.000 dh destinés au financement de 7 projets de soutien scolaire, 700.000 dh pour 3 projets de soutien à la santé de la mère et de l'enfant et 5 projets de soutien à l'enseignement préscolaire pour 800.000 dh.

L'INDH a en outre mobilisé un investissement de 2.784.970 dh pour l'initiative "Un million de cartables" au profit de 38.565 élèves.

Le wali de la région a mis en relief l'impact social très positif des projets financés par l'INDH sur les conditions de vie des populations, en particulier ceux concernant l'inclusion économique des jeunes et la préservation de la santé et de la mère.

Il a exhorté les partenaires à accélérer la réalisation des projets en cours de finalisation pour atteindre les objectifs fixés et contribuer à l'amélioration des indicateurs socio-économiques dans la région de Laâypoune-Sakia El Hamra.

M. Bekrate a saisi cette occasion pour réitérer son appel à la population et aux différents acteurs en vue de renforcer leur mobilisation face à la pandémie du Covid-19 par une forte implication à la campagne de vaccination, mettant en garde contre les conséquences de tout relâchement dans le respect des mesures de prévention et de distanciation sociale et d'une faible participation à la vaccination, dans un contexte marqué par une forte progression des cas d'infection au variant Omicron à l'échelle internationale.