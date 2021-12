Algérie: 2022 - Tebboune entamera l'année du 60ème anniversaire de l'indépendance avec une forte popularité

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a réussi en un temps record à rétablir l'autorité de l'Etat et à mener des réformes institutionnelles idoines, entamera 2022, l'année du 60ème anniversaire de l'indépendance avec une forte popularité, estiment des observateurs.

"Lorsqu'il est arrivé au Palais d'El Mouradia, le 19 Décembre 2019, il y avait une grave crise de confiance. Les institutions de la République étaient affaiblies et désemparées. D'autres étaient en lambeaux ", soulignent-ils, affirmant " qu'en un temps record, le Président Tebboune a réussi à rétablir l'autorité de l'Etat. Il a aussi réussi à instaurer un climat de confiance avec ses concitoyens".

" Durant les deux premières années de son mandat, le président de la République a engagé une véritable course contre la montre pour doter le pays d'institutions légitimes dignes d'un Etat moderne, chose qui est totalement nouveau en Algérie", ajoute-t-on, estimant "que le président Tebboune est allé au bout de ses 54 engagements pour transformer l'Algérie".

Sur le plan international, " sa politique est soldée par la consécration du leadership de l'Algérie, en se distinguant comme le seul président Algérien à se lancer dans une diplomatie intelligente, qui lui a permis d'entamer des actions pour refermer des points de tensions, et consolider la position de l'Algérie en tant qu'acteur majeur et incontournable dans la stabilité et l'instauration de la paix dans la région ".

Pour les mêmes observateurs, " le président Abdelmadjid Tebboune, est le style nouveau auquel adhère la grande majorité des Algériens. Ses deux premières années au pouvoir ont apporté de profondes réformes institutionnelles, sociales et économiques dans le pays, un pays qui s'apprête à fêter le 60ème anniversaire de son indépendance, et dirigé par un président très populaire et visionnaire".