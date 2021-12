Algérie: Le secteur de l'enseignement supérieur tend à contribuer efficacement à la sécurité sanitaire

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a déclaré, vendredi à Alger, que son département tend à contribuer efficacement à la sécurité sanitaire du citoyen, à travers un programme national de recherche scientifique.

"Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tend à contribuer efficacement à la sécurité sanitaire du citoyen, à travers un programme national de recherche scientifique", a précisé M. Benziane dans son allocution au 5e congrès de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique (AAAIC).

Précisant que son département veille à mettre en œuvre sa stratégie basée sur le "renforcement du partenariat et de la coopération" avec les autres secteurs, les différentes institutions économiques et sociales et les acteurs de la société civile, le ministre a souligné qu'il existe une relation "profonde et enracinée" entre les établissements universitaires et les centres hospitaliers relevant du secteur de la santé, de par leurs activités communes dans les domaines de la santé et de la recherche scientifiques.

Pour sa part, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed a précisé que son département aspirait à travers "une nouvelle politique à la hauteur de nos ambitions, de faire de l'Algérie un pôle technologique d'innovation, de développement et de compétences, pour la réalisation des objectifs communs" entre les différents acteurs, rappelant que son secteur a engagé les procédures pour la mise en œuvre d'une politique pharmaceutique et industrielle cohérente à tous les niveaux.

Il a également fait état de l'actualisation et de la mise en place des principaux dispositifs chargés de l'organisation de la traçabilité du médicament dont les commissions d'enregistrement des produits pharmaceutiques et l'adoption des fournitures médicales.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présidé l'ouverture du 5e congrès de l'AAAIC qui s'étale sur deux jours.