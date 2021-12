Tunisie: EST - La purge des joueurs improductifs se poursuit - A quelque chose malheur est bon !

Les nombreux départs de joueurs étrangers, dont celui d'Elyès Chetti qui est en cours de finalisation, ne dérangent guère le doyen des clubs tunisiens. Au contraire, cela permet d'ouvrir les yeux sur les "trésors cachés" au Parc "B".

Finalement, il semble que le staff technique ainsi que l'administration de l'Espérance Sportive de Tunis se soient alignés sur l'idée que nous n'avons jamais cessé de défendre et qui consiste à faire de l'éclosion des jeunes de l'équipe une priorité à l'avenir?

Assagis, les responsables et le staff technique du club "sang et or" se sont enfin rendus à l'évidence que l'antichambre regorge de talents qui n'ont rien à envier aux nombreux joueurs étrangers recrutés à coups de centaines de milliers de dinars. La plupart du temps, sans raison, ni résultats palpables.

Sans parler des éventuels palabres créés après un différend, comme c'est le cas avec l'Algérien Abderraouf Benguith, tout comme son compatriote Elyès Chetti, récemment.

Heureusement que l'on s'est rendu compte que le football tunisien ne cessera jamais d'enfanter des talents qui suscitent la convoitise et la jalousie.

D'ailleurs, si on veut donner des exemples rien qu'au niveau du club de Bab Souika, des joueurs comme Mohamed Ali Ben Romdhane, Amine Ben Hmida, Farouk Mimouni, Zied Berrima, ainsi que beaucoup d'autres se trouvant à la disposition de Radhi Jaïdi, en témoignent avec conviction.

Apprendre à patienter

Et si, parmi les noms cités certains sont déjà devenus des pièces maîtresses aussi bien à l'Espérance qu'en équipe nationale, d'autres n'attendent qu'une chance réelle pour gagner en expérience et faire exploser leur talent. Il suffit d'être patient avec eux en les mettant en confiance et en ne les laissant, surtout pas, moisir sur le banc des remplaçants.

Peu importe s'il faut attendre quelques années avant de concurrencer les géants d'Afrique et du monde arabe, en ce qui concerne les consécrations finales.

Il est venu le temps pour tous les clubs tunisiens, et à leur tête leur doyen, de reconsidérer leurs méthodes en matière de recrutement et de formation. Et ce, en favorisant "le consommer tunisien", comme on dit économiquement.

Le sport tunisien est en mesure de préserver sa vocation de leader qui produit des entraîneurs et des éducateurs physiques de très bon niveau.

Lesquels formateurs sont fortement sollicités en Afrique et dans les pays arabes.

Du coup, il est très judicieux d'accorder, de nouveau, une grande importance à la formation académique de nos sportifs, en général, et nos footballeurs, en particulier. Quant au recrutement, il doit être secondaire et réduit à des besoins ciblés. Il ne doit en aucun cas être aux dépens de nos talents en herbe.

Une Espérance toujours bien garnie

Ces derniers temps, l'Espérance s'est séparée de Benguith, Chetti, Meziani, Ouattara, Abdelbasset, Tougui et tant d'autres joueurs étrangers qui n'ont pas apporté le plus escompté. Ce fut sans regret, car aucun de ces joueurs ne s'est vraiment adapté à l'environnement de l'Espérance.

En revanche, les purs produits de l'équipe de Bab Souika donnent satisfaction et sont en passe de devenir les stars de demain du football tunisien.

C'est ce qui encourage à suivre sans hésitation la filière de la formation et, le cas échéant, celle du recrutement local de joueurs tunisiens formés dans d'autres clubs tunisiens. Aujourd'hui, grâce à la présence des joueurs Ben Romdhane, Ben Hmida, Mimouni, Debbiche, Chabbar, Triki, Karoui, ainsi qu'aux nouvelles recrues locales, Mechmoum, Arfaoui, Amamou, etc., l'Espérance est bien armée pour relever tous les défis.

Et si ses ténors Houni et Badri (qui a réintégré le groupe) retrouvent leur forme habituelle, l'Espérance continuera de dominer et de s'imposer tant à l'échelle locale que continentale et arabe. Il ne faut plus recruter pour recruter ou recruter des étrangers au grand dam des enfants du club et des joueurs formés en Tunisie. Que ces leçons soient retenues pour de bon !