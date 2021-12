Cote d'Ivoire: Réseau social - Une plateforme ouverte en faveur des naturothérapeutes

Les naturothérapeutes de Côte d'Ivoire ont désormais un outil de communication pour mettre en lumière leurs services, productions et activités.

Dénommé " Naturo 365 ", le site internet conçu et mis à leur disposition par l'Ong "Révèle ton talent" a été présenté le jeudi 23 décembre, au siège de l'Organisation non gouvernementale sis à la Riviera Faya Cité Sinatresor.

" La plateforme Naturo 365 est un réseau social qui vise à faire la promotion de la production, des services et les activités des naturothérapeutes. C'est une plateforme sur laquelle toutes les informations les concernant sont placées. Il s'agit d'informations de chacun d'eux. Chaque naturothérapeute aura un profil qui lui donne la latitude d'y placer ses activités, son programme et toutes autres informations. Des renseignements qui détaillent sa personnalité, sa spécialité, son lieu de résidence, la localisation de son cabinet et toutes autres informations le concernant", a fait savoir Didier Bamba, représentant du partenaire technique qui a offert gratuitement la plateforme www.naturo365.com à l'Ong en vue de réaliser une vision sociale et une contribution à des objectifs Rse (Responsabilités sociétales d'entreprises).

Ajoutant que le site possède une web tv qui sert à diffuser des productions vidéos des activités des naturothérapeutes. Egalement un onglet est réservé à toute l'actualité en faveur de ces praticiens de la médecine traditionnelle.

Pour sa part, Jean Djaniklo, Coordonnateur Pays de l'Ong " Révèle Ton Talent " a souligné que l'objectif de l'accompagnement des naturothérapeutes s'inscrit dans la réalisation des objectifs du programme, incubateur de projet " Invention et Innovations technologiques de l'Ong " Révèle Ton talent ".

Et d'ajouter que la mission de l'Ong est de contribuer à la promotion des objectifs de développement Durable. Il s'agit de détecter, valoriser des talents et contribuer à la promotion d'actions sociales en faveurs des orphelins, des veuves et des personnes démunies.