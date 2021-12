Cote d'Ivoire: Abidjan ville lumière - Dominique Ouattara illumine la ville d'Abidjan

La Première dame a procédé le 23 décembre 2021, au lancement " d'Abidjan ville lumière " dans le quartier de la Riviera 3, dans la commune de Cocody.

Chaque année, depuis 2011, Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire, procède au lancement d'Abidjan ville lumière. Cet évènement inscrit à l'agenda des Ivoiriens et dont l'organisation est dirigée par le District autonome d'Abidjan, fait désormais partie de la tradition des fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire. Et précède les grandes réjouissances populaires. Il est 18 heures exactement ce 23 décembre, lorsque la Première dame de Côte d'Ivoire arrive au Parc urbain qui porte son nom, sis au quartier de la Riviera 3, dans la commune de Cocody. L'épouse du Chef de l'État y est pour procéder à la mise sous tension des illuminations de fin d'année. Un parterre d'illustres invités est présent à la cérémonie. Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le ministre gouverneur Beugré Mambé à la tête du District autonome d'Abidjan, Amy Toungara, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sara Sacko Fadiga, vice-présidente du Sénat, les ministres Diomandé Vagondo, Mariatou Koné, Bruno Nabagné Koné, des membres du corps diplomatique, le préfet de la ville d'Abidjan, des guides religieux et chefs coutumiers... À côté des officiels, de nombreux curieux sont aussi venus prendre part à la cérémonie. L'ambiance joyeuse et bon enfant est ponctuée par les prestations de l'humoriste le Magnific et l'artiste-musicien Kérosène. Après les mots de bienvenue de Mme Nilly Wassiana, représentante du maire de Cocody, le ministre gouverneur Robert Beugré Mambé, dans une allocution brève, a situé le contexte de la cérémonie. " Après la commune de Treichville, puis à de multiples reprises la commune du Plateau, et l'année dernière la commune d'Abobo sur l'esplanade de la mairie, c'est le tour de la commune de Cocody de nous recevoir pour la seconde fois dans ce lieu merveilleux du parc urbain qui porte le nom prestigieux de Madame la Première dame ", a-t-il indiqué. Il a par ailleurs évoqué le rôle important de Dominique Ouattara dans cet évènement qui est désormais une tradition. " Il y a dix ans précisément, le 21décembre 2011 dans la commune du Plateau, vous formuliez ce vœu : je souhaite que ce spectacle soit réédité dans les années à venir, car Abidjan, ville lumière, c'est bien la représentation de la Côte d'Ivoire nouvelle, scintillante et belle. (...) Par la grâce de Dieu et avec votre soutien constant, nous avons tenu ", a-t-il révélé. Concluant son propos, Robert Beugré Mambé a affirmé que " toutes les communes du district autonome d'Abidjan recevront des décorations lumineuses sans exception ".

Mettant fin à la série des allocutions, Dominique Ouattara a d'abord exprimé sa gratitude à l'ensemble des personnes présentes et dit l'importance de la cérémonie : " Comme chaque année, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour le lancement des belles illuminations. (...) A l'image de ces magnifiques illuminations, lorsque que nous sommes unis, nous assurons à notre belle Côte d'Ivoire un magnifique rayonnement et à nos concitoyens un développement harmonieux ", a-t-elle dit. Et de conclure par des vœux formés pour l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire: " A l'orée de cette nouvelle année, je voudrais partager avec vous ma vision pour notre Côte d'Ivoire bien aimée. Celle d'un pays où la solidarité brise toutes les barrières pour le bonheur de tous ses habitants ". Joignant l'acte à la parole, l'épouse du Chef de l'Etat a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA aux familles défavorisées de la commune de Cocody. 18h 55 mn exactement, Dominique Ouattara actionne le dispositif à partir duquel fonctionnent les lumières. Ce geste simple, répété tous les ans à la même période par la Première dame, procure toujours autant d'émerveillements et d'enchantements lorsque la lumière jaillit soudain et éclaire le ciel. Des lumières qui semblent descendre de la voûte céleste. Un spectacle de couleurs, un carnaval de lumières qui brillent, scintillent et déclenchent automatiquement les applaudissements nourris de l'assistance. En apportant au lieu qui abrite la cérémonie encore plus de grâce et de beauté.

Pendant deux semaines, les artères principales de la ville d'Abidjan et de quelques villes de l'intérieur du pays brilleront plus que d'ordinaire. Des lumières vives et gaies qui illumineront le pays comme une lueur d'espoir, le signe de l'espérance en des lendemains meilleurs.

C'est par une visite guidée du Parc urbain Dominique Ouattara que cette belle cérémonie a pris fin.

Rappelons que ce programme d'illumination porté par le District autonome d'Abidjan fait écho à la vision du Président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays phare pour l'Afrique et le monde .moriba sanogo