Cote d'Ivoire: Spécial CAN 2022 - Côte d'Ivoire-Algérie, retrouvailles électriques

Le choc du groupe E se jouera, le jeudi 20 janvier 2022, entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire (17h). Une affiche excitante qui devrait déterminer le leader du groupe, au terme du premier tour de la compétition.

Il y a deux ans, les Algériens avaient battu les Ivoiriens au bout d'une interminable série des tirs au but (1-1, aux t.a.b : 4-3) au stade de Suez, en Égypte, afin d'accéder au dernier carré. Un match de quarts de finale mémorable du reste.

L'enjeu de ce duel aux couteaux étant la tête du groupe. En effet, le leader à l'issue de cette phase affrontera en huitièmes de finale le deuxième du groupe D, composé du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau.

Lors des deux dernières confrontations, chacun est reparti avec son lot de joie et de déception. D'abord, il y a eu ce quart de finale à l'estadio de Malabo, en Guinée Équatoriale, le 1er février 2015.

Ce jour-là, la Côte d'Ivoire a proposé un tarif de 3-1 à l'Algérie, avec un doublé de Wilfried Bony et un but de Gervinho qui ont ouvert les portes des demi-finales aux Éléphants d'Hervé Renard. Puis, lors de la dernière édition en Égypte, les deux équipes ont offert un spectacle palpitant à toute l'Afrique. C'était le jeudi 11 juillet 2019 à Suez en Égypte.

Dans la chaleur de Suez, l'Algérie et la Côte d'Ivoire n'ont pu se départager, après la prolongation (1-1) en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations et ont dû passer par les tirs au but.

Finalement, les Fennecs ont profité des deux tentatives manquées de Wilfried Bony et Serey Dié pour franchir l'obstacle et accéder aux demi-finales. Mais depuis la création de la Coupe d'Afrique, les deux sélections nationales se sont croisées à huit reprises en phase finale.

Sur les huit matches disputés, Éléphants et Fennecs totalisent trois victoires chacun, contre deux matches nuls. Entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, il est difficile de dire qui sera le vainqueur.

La première fois que les deux équipes se sont croisées, c'était le 11 janvier 1968, à Addis-Abeba, en Éthiopie. Les Ivoiriens les avaient cueillis à froid (3-0). Ensuite, il a fallu attendre 20 ans pour voir les deux équipes s'affronter une 2e fois en phase finale d'une Can.

C'était au premier tour de la compétition au Maroc. Ce 13 mars 1988, à Casablanca Ivoiriens et Algériens avaient coupé la poire en deux (1-1). Par contre, lors de la Can 1990 sur leurs terres, les Fennecs ont rendu aux Éléphants la pièce de leur monnaie (3-0). Cette belle génération des Fennecs avait remporté le trophée africain.

Le 13 janvier 1992 à Ziguinchor au Sénégal, l'Algérie et la Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans le même groupe de la Can 1992. Cette fois-ci, les Ivoiriens n'ont pas fait de cadeau aux Algériens laminés (3-0).

Il a fallu attendre huit ans plus tard, pour voir les Fennecs prendre leur revanche sur les Éléphants à la Can de 2010 en Angola. La génération dorée des Éléphants, avec les Didier Drogba, Kader Kéita, Kolo Touré, Yaya Touré, Maestro etc. avait été surprise en quarts de finale (3-2) par une équipe d'Algérie volontaire.

Les Ivoiriens n'ont pas réussi à se venger à la Can 2013 en Afrique du Sud. Opposés aux Fennecs, lors de leur dernier match de poules au stade de Rustenbug, les deux équipes se sont partagées les points de la rencontre (2-2). Ce jour-là, Didier Drogba avait buté sur un excellent portier algérien (M'Bolhi).