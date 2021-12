Cote d'Ivoire: L'ONG CLUCOD déplore le non - Respect de la loi anti-tabac

L'ONG Comité/Club Unesco Universitaire pour la lutte contre la drogue et autres pandémies (CLUCOD) a organisé, une réunion-bilan du projet Renforcement des Capacités pour la Prévention du Tabagisme en Côte d'ivoire (RECAPT-CI). C'était, le jeudi 23 décembre 2021, au Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions (PNLTA) sis à Cocody, Angré-2 plateaux.

À cette séance de travail, le président de l'ONG CLUCOD, Tall Lacina a déploré plusieurs obstacles qui entravent le bon fonctionnement de cette lutte anti-tabac notamment, le non-respect de la loi anti-tabac qui interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. "Dans la loi, l'Etat interdit la vente au détail de la cigarette et des produits du tabac, il interdit également la publicité des produits du tabac. En plus de l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun " a-t-il rappelé, puis d'indiquer que le constat sur le terrain est tout autre. "...Mais en se référant aux 3 politiques, tu te rends compte que sur le terrain, en réalité, rien n'est respecté. " a-t-il déploré.

En outre, il a dénoncé le fait que les industriels et les acteurs du secteur du tabac font tout pour empêcher la prise des textes d'application pour la mise en œuvre de façon intégrale la loi anti-tabac au motif qu'ils n'ont pas été consulté pour son élaboration. Alors que " l'article 5.3 interdit l'interférence de l'industrie du tabac, lorsque les parties mettent en place leurs politiques de santé publique. Notamment en matière de lutte anti-tabac, "a-t-il relevé. Une attitude qui rend plus difficile la lutte, et qui plombe de façon particulière l'action des acteurs chargés de l'application de la loi y compris l'organisation non-gouvernementale engagées dans la lutte anti-tabac. Il faut le souligner, ce comportement expose la population principalement la jeunesse au tabagisme, aux maladies et à la mort.

Par ailleurs, les acteurs de la lutte se félicitent tout de même, de quelques progrès enregistrés. Des progrès que ces acteurs espèrent davantage évolutifs et conséquents dans le temps. Indiquons qu'avec l'adoption de la loi anti-tabac, l'ONG CLUCOD a mené de nombreuses activités notamment, des ateliers de formation et des campagnes d'information et de sensibilisation. Notons qu'à cette réunion-bilan du projet Renforcement des Capacités pour la Prévention du Tabagisme en Côte d'Ivoire (RECAPT-CI) financé par la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique, étaient présents des responsables du PNLTA, des Organisations de la Société Civile et des représentants de l'administration publique, en l'occurrence le Conseil Supérieur de la Publicité.