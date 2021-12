Tunisie: Une leçon pour l'avenir

Ala faveur de la grande polémique qui traverse le pays, à savoir l'impossibilité pour des centaines de milliers de Tunisiens de se faire délivrer un passe sanitaire dans les délais impartis, s'est posée une question à laquelle nul n'est parvenu à répondre jusqu'ici: la transition numérique dont on nous décrit, jour et nuit, les merveilles a-t-elle échoué en Tunisie ou, pour être plus clair, interrogeons-nous si elle n'a jamais été mise en œuvre en dépit de toutes les promesses et aussi de toutes les affirmations selon lesquelles nous vivons à l'ère numérique et il suffit de cliquer sur son ordinateur ou de faire fonctionner son portable pour que toutes "les cavernes" de l'administration livrent, dans les secondes qui suivent, leurs secrets les plus enfouis.

Ainsi, les citoyens qui voulaient obtenir, grâce à leurs PC et à leurs GSM, le fameux passe sanitaire les mettant en règle avec les dispositions contenues dans le décret présidentiel afférent au passe sanitaire ont-ils découvert que leurs portables et leurs PC ne pouvaient pas décrypter la plateforme Evax.

Les spécialistes des instances chargées de la sécurité informatique ont beau faire le tour des plateaux radio et TV pour convaincre les citoyens qu'il s'agit d'une simple panne technique dont la réparation n'est qu'une affaire d'heures et que personne, comme certaines parties l'ont déclaré, n'a réussi à noyauter le système à des fins personnelles, on est resté sur notre faim dans la mesure où les explications fournies, à longueur de journée et de soirée aussi, se sont distinguées par leur complication, et les préposés à cet exercice n'ont pas réussi, malheureusement, à tranquilliser les Tunisiens et à les assurer sur la fiabilité de la plateforme numérique, laquelle plateforme sera sérieusement sollicitée, dans moins d'une semaine, plus précisément le 1er janvier prochain, à l'occasion du démarrage de la consultation numérique des jeunes et du peuple annoncée par le chef de l'Etat dans son discours du 13 décembre dévoilant les étapes du calendrier présidentiel devant mettre fin le 17 décembre 2022 à l'état d'exception via l'organisation d'élections législatives anticipées.

Certes, les compétences techniques qui ont eu la lourde responsabilité de mettre au point la plateforme Evax ont fait montre d'un professionnalisme et d'un savoir-faire qui méritent toutes les considérations. Il leur reste beaucoup à faire pour parvenir à dissiper les doutes qui ont accompagné l'affaire du passe sanitaire.