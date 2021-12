Sénégal: Assane Ndiaye, meilleur enseignant de l'Afrique de l'Ouest - La belle consécration d'un sacerdoce

Lauréat du Grand prix du Chef de l'État pour l'Enseignant en 2017, Assane Ndiaye a porté haut le flambeau du Sénégal en remportant, le 30 novembre 2021, à Addis Abeba, le Prix continental de l'Union africaine pour l'Enseignant. Une belle consécration d'un sacerdoce. Doté de grandes qualités humaines et respecté par ses pairs, son parcours force le respect.

D'un physique sahélien, le port correct, la tête rasée de près, lunettes de soleil sur le visage, Assane Ndiaye supporte bien ses 55 ans. Il s'est imposé une rigueur dans son port, son paraître et sa démarche. Dans sa tenue saharienne bleue, il ne semble pas s'apercevoir de ses mains blanchies par la craie. Le visage expressif à souhait, les intonations de la voix, au timbre clair et captivant, ses gestes d'encouragement laissent souvent apparaître un sourire de satisfaction. Dans la classe de première L/A, où nous l'avons trouvé, en cette matinée du mois de décembre, l'enseignant poursuit son cours. " ... Où vont ces enfants dont pas un seul ne rit... ".

M. Ndiaye enseignait Mélancholia, une publication de Victor Hugo où le chef de file du romantisme fustige les pires formes de travail des enfants. Les élèves boivent tranquillement ses paroles. M. Ndiaye est en osmose avec sa classe. Après la première L/A, il enchaîne avec la terminale L/A. C'est son premier cours après son sacre. Le professeur est accueilli à l'entrée de la classe par une salve d'applaudissements. Une façon pour ses élèves de le féliciter d'avoir porté haut le drapeau du Sénégal en remportant le prix du meilleur enseignant de l'Afrique de l'Ouest. L'interactivité entre M. Ndiaye et ses élèves, très à l'aise, mais concentrés, dénote ici, le respect envers l'éducateur. L'homme est un amoureux du tableau noir et de la craie.

Parcours atypique d'un enseignant de métier

À partir d'un poste d'instituteur adjoint en 1990, à Ndieurba, dans le département de Podor, il s'est tissé une riche carrière, qui doit, au-delà de la reconnaissance, servir d'exemple à la postérité. La même année, il subit une formation au Centre de formation et de perfectionnement pédagogique de Dakar pour obtenir le Certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Quatre années de services ont suffi à cet enseignant pour qu'il soit affecté à Dendey Gouy-Gui, dans le département de Mbacké, où il fut directeur craie en main. L'année suivante, en 1995, il obtient le Certificat d'aptitude pédagogique. Perspicace, l'ambitieux instituteur réussi, en 2009, au concours des normaliens instituteurs.

Habité par une soif inextinguible de savoir, Assane Ndiaye entame ensuite des études universitaires au département de Lettres modernes, puis une formation à la Fastef (ex-Ens). Il décroche une licence, un master, un Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire avec un titre de major de promotion. Depuis 2015, il est affecté, au lycée de Mbacké ex-Cem Mbacké II, en qualité de professeur de Lettres modernes.

Âgé aujourd'hui de 55 ans, M. Assane Ndiaye est un enseignant doté de grandes qualités humaines, reconnu et respecté par ses pairs, adulé par les élèves. Il est aussi un père et un époux exemplaire pour les membres de sa famille. Pour ses pairs et pour l'école sénégalaise, il constitue une fierté.

Le Censeur du Lycée Mbacké II, Cheikh Doucouré, qui a été instituteur dans une même cellule pédagogique de 1998 à 2003 et a partagé le même lit avec lui pendant cinq ans, est bien placé pour parler de lui. " Il est sorti major de sa promotion de l'école, je ne suis donc pas surpris qu'il soit sur le toit de l'Afrique ", indique-t-il en saluant sa compétence académique et professionnelle. Pour le Censeur, Assane Ndiaye fait partie de cette race d'enseignant rare et n'est pas bien utilisé par le système éducatif. M. Doucouré est convaincu qu'il pourra apporter son expertise en tant que formateur au niveau du préscolaire, du moyen, de l'élémentaire et du secondaire. " C'est quelqu'un de très engagé, sérieux. Un homme généreux, discipliné et correct. Il n'est jamais en retard et il est toujours rigoureux en classe. En tant que meilleur enseignant, il doit davantage servir le système ", a assuré M. Doucouré. Assane Ndiaye est très investi dans la production de documents pédagogiques. Il est membre de l'équipe des rédacteurs du " Guide de l'enseignant sur l'introduction de modules à la vie active à l'école élémentaire " avec le projet Jog/Sénégal et la Direction de l'enseignement élémentaire en 2002. En 2009, il a produit une brochure de 100 pages intitulée " Le Miroir adapté au curriculum ". Ce document est une compilation de fiches raisonnées destinées à renforcer la capacité des enseignants du primaire. Il est l'initiateur, en 2002, du Gouvernement scolaire avec le projet " Jog " (Jeunes filles et femmes orientées à gérer l'avenir du Sénégal). Cette idée a d'ailleurs été pérennisée par le ministère de l'Education nationale.

Crédité d'une carrière professionnelle de 31 ans au service de l'enseignement, Assane Ndiaye a remporté, avec éclat, le concours du meilleur enseignant pour l'Afrique de l'Ouest, organisé par l'Union africaine. Il s'est distingué par sa compétence, son dévouement au travail et surtout son savoir-faire pédagogique. Bien avant ce couronnement, il avait remporté, en 2017, le Grand prix du Chef de l'État du meilleur enseignant du Sénégal et figurait dans le top 50 des meilleurs enseignants du monde.

Le lycée Mbacké II à l'honneur

Le sacre d'Assane Ndiaye, le 30 novembre dernier, à Addis Abeba, a valu au lycée Mbacké II de sortir de l'anonymat et d'être connu. C'est d'ailleurs sous la bannière de cet établissement qu'Assane Ndiaye a intégré en 2019 le Top 50 des meilleurs enseignants du monde. " Je reviens avec le prix continental et sur le diplôme qui m'a été remis, il figure le nom du lycée Mbacké II ", a-t-il déclaré. " Aujourd'hui, tout le monde connaît Mbacké II. À travers cette série de sacres, Mbacké II est à l'honneur ", a-t-il fait savoir. Assane Ndiaye a décerné une mention spéciale à son mentor et coach, Bassirou Kassé, secrétaire général de l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de Mbacké. M. Kassé ne faisait aucun doute qu'Assane Ndiaye, avec son parcours extraordinaire, était un candidat crédible. " Cela dénote de la vitalité de notre système éducatif ", a indiqué l'Inspecteur Kassé. Pour lui, " Assane Ndiaye est le porte-drapeau de tous les enseignants, de tous les professeurs de tout un système ". Et il demeure convaincu qu'il peut servir de modèle à tous les instituteurs ".

Matar Sarr, responsable de la classe de terminale L/A, considère le professeur Ndiaye comme un " don de Dieu ". " De la seconde à la terminale, c'est lui qui nous encadre. Nous sommes fiers de lui et nous le félicitons pour le prix qu'il a remporté ", a-t-il indiqué.

" M. Ndiaye, je le considère comme un père, il nous aide pendant les vacances, il nous suit et nous somme de prendre au sérieux nos études. Des conseils, il nous en donne à chaque fois que de besoin, c'est un homme bien. Je lui souhaite une longue vie ", a ajouté Sokhna Ndiaye, élève en classe de terminale L/A. Mieux, renseigne cette élève, le professeur Ndiaye leur dispense des cours complémentaires gratuitement et les pousse constamment à aller de l'avant.