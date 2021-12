Algérie: Benbouzid - Les autorités publiques accordent un intérêt particulier au système sanitaire

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a affirmé vendredi à Alger que les Pouvoirs publics accordaient un intérêt particulier aux défis auxquels fait face le système sanitaire dans l'objectif de trouver des solutions idoines.

"Il m'est agréable d'adresser, à cette occasion, un message de soutien et d'appui des autorités publiques qui accordent un intérêt particulier aux défis sanitaires et aux difficultés auxquelles est confronté le système de santé outre les moyens à assurer en vue de trouver des solutions idoines", a déclaré le ministre dans une allocution prononcée à l'ouverture du 5e Congrès national Allergie et viroses, organisé par l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique (AAAIC).

Le ministre a en outre insisté sur la nécessité de poursuivre "la mobilisation" contre la pandémie de Covid-19, car, a-t-il dit, "sa dimension immunitaire n'est plus à démontrer", précisant que "la propagation des maladies tels l'asthme sévère, de plus en plus croissant dans notre pays, les inflammations virales de l'appareil respiratoire, l'allergie alimentaire et autres, et les maladies auto-immunes, ainsi que la vaccination anti-Covid-19 sont autant des défis auxquels il faut faire face de façon constante".

Le premier responsable du secteur a également estimé que ce congrès se voulait une rencontre "importante" pour les experts de ces domaines afin de développer les spécialités importantes en immunologie et en allergologie, et de promouvoir "l'activité médicale à la lumière des nouveaux acquis scientifiques à l'échelle mondiale".

En marge de ce congrès, auquel ont été présents les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l'Industrie pharmaceutique, respectivement MM. Abdelbaki Benziane et Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, un hommage a été rendu aux personnels du secteur de la santé qui ont été mobilisés pour faire face à la pandémie de Covid-19.