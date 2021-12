Algérie: Accidents de la circulation - 13 morts et 322 blessés en 48 heures

Alger — Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 322 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus au cours des dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la wilaya de Jijel qui déplore trois décès suite à une collision entre un camion semi remorque et un véhicule léger sur la RN N 27, à Taskifthe, dans la commune et daïra d'El Milia, et dans la wilaya de Biskra, où trois personnes sont décédées suite à une collision entre trois véhicules sur la RN N 03 commune d'Oumache, daïra d'Ourlal.

Les interventions des éléments de la Protection civile ont permis, par ailleurs, l'extinction de 09 incendies dans les wilayas d'Alger, Tizi-Ouzou, M'Sila, Sétif, Relizane, Chlef et Ain Defla, et Relizane où a été enregistré le décès d'une personne au niveau de la commune de Mediouna, ajoute la même source.

Aussi, les services de la Protection civile sont intervenus également pour prodiguer des soins à 38 personnes incommodées par le monoxyde de Carbonne à l'intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas. Une femme âgée de 31 ans avec un enfant âgé de 02 ans sont décédés dans son domicile sis dans la commune Kasr Kadour, dans la daïra de Tinerkouk, wilaya de Timimoune.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus suite à des fuites et explosions du gaz de ville et de gaz butin à travers les wilayas d'Alger, Skikda, Alger, et à Batna où une femme de 31 femme est décédée et cinq autres ont été blessés dans l'explosion de gaz de ville dans un appartement au niveau de la commune de Fasdisse.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures, 22 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, pour rappeler aux citoyens la nécessité du port de la bavette, le respect du confinement, ainsi que les règles de la distanciation physique, en plus de 6 opérations de désinfection générale ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.