Algérie: Archiver les éléments de la mémoire historique de l'Algérie pour renforcer l'unité nationale

Adrar — Le conseiller du président de la République, chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a souligné, samedi à Adrar, la nécessité d'attacher toute l'importance voulue à l'archivage des éléments de la mémoire historique de l'Algérie pour renforcer l'unité nationale.

Devant une assistance nombreuse composée des délégations d'institutions, des historiens, des Moudjahidine et des associations, issus de différentes wilayas du sud du pays, le Conseiller du président de la République a soutenu que "l'historien a besoin de toutes informations et données, écrites ou orales, à même d'utiliser pour atteindre la connaissance historique", car, a-t-il défendu, "la mémoire et l'histoire, sont des éléments inséparables pour archiver la réalité".

"Un plan d'action pour la commémoration de la mémoire nationale a été peaufiné avec le concours des différents secteurs, ciblant les diverses catégories sociales, et riche en initiatives constructives pour préserver et valoriser la mémoire nationale", a -t-il ajouté.

Les travaux de cette rencontre régionale se poursuivront dimanche par l'examen d'une série de thèmes liés à "la mémoire, l'histoire et l'édification de la société" et "la mémoire et la consécration des constantes de l'unité nationale", selon les organisateurs.