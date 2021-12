Algérie: Transition énergétique - L'appel d'offres du projet "Solar 1000 MW" lancé

Alger — Le ministère de la Transition énergétique et des énergie renouvelables a annoncé, sur son site web, le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation du projet de production de 1.000 MW en énergie solaire, dénommé "Solar 1000 MW".

Ce projet consiste en la constitution de Sociétés de Projet (SPV) chargées de réaliser un projet de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 1.000 MWc, réparties sur le territoire national, en lots de 50 à 300 MWc chacune, indique le document de l'appel d'offres.

Les sites destinés à l'implantation des installations de ces centrales seront mis à la disposition des SPV par la Société Algérienne des Energies Renouvelables dénommée "SHAEMS, Spa", chargée par le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, du traitement de cet appel d'offres, précise la même source.

La participation à cet appel d'offres est ouverte à toute personne physique ou morale, seule ou en groupement, qui mobilise les financements nécessaires à la réalisation de ce projet, justifie de références avérées dans le développement et le montage de projets de centrales de production indépendante d'électricité (mode IPP, notamment, de sources renouvelables), et dispose également de capacités pour l'exécution de toutes les prestations requises pour ce type de projet.

Il est également souligné que les investisseurs intéressés devront assurer le développement, le financement, la conception, la fourniture d'équipements, la construction, l'exploitation et la maintenance de ces centrales, ainsi que la réalisation des installations d'évacuation et de raccordement aux réseaux électriques et la commercialisation de l'électricité produite à partir de ces centrales.

La commercialisation de l'électricité produite "se fera à travers un contrat de vente et d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement PPA), conclu pour une durée d'exploitation de vingt-cinq ans (25) ans pour chacune des centrales, entre la SPV et l'acheteur désigné".

La participation à l'appel d'offres est conditionnée, selon le document, par "le respect du pourcentage minimum d'exigence de contenu local, par type de produit et de services locaux".

Les offres du projet "Solar 1000 MW" doivent comporter une offre technique et une offre financière, ajoute le document, précisant que les candidats doivent remettre ces offres le 30 avril 2022 à 10h00 (heure locale), heure limite, à la Salle des conférences, Tour B, Immeuble Cité Chabani, Val d'Hydra, Alger.

L'ouverture des plis des offres techniques se fera le jour même, tandis que l'ouverture des plis des offres financières des soumissionnaires, dont les offres techniques ont été retenues, sera fera ultérieurement, selon le document.

A noter que cet appel d'offres à investisseurs entre dans le cadre de la politique nationale de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables et en application des dispositions du décret exécutif n 17-98 du 26 février 2017, modifié et complété, définissant la procédure d'appel d'offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d'approvisionnement en énergie électrique.