Cote d'Ivoire: Lonaci - Un parieur reçoit un chèque de plus de 35 millions de Fcfa

Le directeur général de la loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), Dramane Coulibaly, a procédé à la remise officielle d'un chèque à un gagnant du Pari mutuel urbain (Pmu). Ce chèque d'un montant de 35 millions 421 700 FCFA a été offert au parieur aux initiales M.K.

La cérémonie a eu lieu au siège de la structure à Marcory (Abidjan), le lundi 20 décembre 2021. Une occasion saisie pour Dramane Coulibaly de féliciter l'heureux gagnant. Le patron de la Lonaci s'est également réjoui de l'engouement des populations autour des jeux offerts par son institution. " L'on note ainsi une progression continue du Loto Bonheur et de l'ensemble des produits de la société ".

Il a par ailleurs affirmé que tous ceux qui font confiance à la Lonaci et à ses jeux sont des partenaires à part entière de la noble mission citoyenne que l'Etat a légué. Dramane Coulibaly a toutefois exhorté les uns et les autres à participer " dire aux autres de faire confiance aux jeux de la Lonaci". Ajoutant d'ailleurs que " ces milliers de personnes qui participent à ce jeu, contribuent ainsi à l'épargne volontaire qui permet par le biais de la Fondation Lonaci de faire des actions sociales au bénéfice du bien-être de la population " a-t-il invité. Avant, il a souhaité à tous pour ces fêtes de fin d'année, ses vœux de prospérité, longévité, de bonheur et de santé.

" Alors, notre heureux gagnant a fait un quinté en champ réduit. Il a mis quatre chevaux de base et huit chevaux en sélection. Le pari lui a couté 2400F et le gain remporté s'élève à 35 421 700 FCFA. Soit 14 759 fois sa mise de jeu ", a pour sa part expliqué Mme Zadi Ninnin Marie-Ange, chef de produit Pmu.

Après avoir reçu son chèque, M.K a fait savoir que " le Pmu, c'est du réel et cela plus de 20 ans qu'il y participe ". L'heureux gagnant a ensuite exprimé sa gratitude à l'institution et son directeur général.