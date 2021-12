Maroc: "Dar Al Fatat" de Ribat El Kheir, une structure au service des filles rurales de Sefrou

Sefrou — "Dar Al Fatat" (Maison de la fille) de Ribat El Kheir, relevant de la province de Sefrou, assure la prise en charge, chaque année, de 72 filles issues des différentes communes voisines pour lutter contre la déperdition scolaire.

Cette structure, créée en 2007 dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en offrant hébergement et accompagnement pédagogique et social, a accueilli au titre de l'année scolaire 2020-2021 des filles issues des communes d'Aghzran, Ain Tamnai, Dar Al-Hamra, Adrej, Bouiblane et Tazaghine. Dix-neuf sur une vingtaine poursuivant leurs études en deuxième année du baccalauréat, ont obtenu des résultats positifs.

C'est l'association de bienfaisance Ribat El Kheir qui est chargée de la gestion de ce foyer aux côtés de l'INDH, l'Entraide nationale et la Banque Alimentaire, outre des association locales.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaine d'information en continu M24, Mustapha Jrifa de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la province de Sefrou, a indiqué que l'appui à l'éducation, notamment en milieu rural, est au cœur des programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain dans sa troisième phase, en particulier le programme Impulsion du capital humain pour les générations montantes.

Il a tenu à mettre l'accent sur les efforts déployés au niveau de la province par l'INDH en matière d'appui à la scolarisation et du développement de l'éducation à travers notamment la programmation de plusieurs projets.

De son côté, la directrice de "Dar Al Fatat", Salma Bouya, a indiqué que le rôle principal de cette structure est de lutter contre la déperdition scolaire, notamment chez les filles du monde rural, qui rencontrent de nombreuses difficultés pour achever leur scolarité dont la grande distance entre le lieu de résidence et les établissements éducatifs.

Selon Mme Bouya, le foyer s'efforce de fournir des services d'hébergement et d'alimentation ainsi qu'un soutien social et éducatif, afin d'aider les filles à poursuivre leurs études et à réussir dans leurs parcours académiques et professionnels.

L'Initiative nationale pour le développement humain a contribué au niveau de Sefrou à l'acquisition de 89 bus de transport scolaire, à la construction et l'équipement de 8 foyers de l'étudiant (480 lits) prenant en charge des élèves âgés entre 12 et 18 ans, l'achat de 30 vélos outre l'aménagement et l'équipement de 31 unités scolaires.

L'INDH programme également la création et l'équipement de 57 unités d'enseignement préscolaire et l'organisation de caravane médicale au profit des élèves avec la distribution de pairs de lunettes de vue, entre autres.