Maroc: La MDJS et la CNDP signent une convention d'adhésion au programme DATA-TIKA

Rabat — La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat d'adhésion au programme DATA TIKA.

Ce partenariat, pour une durée de quatre années, vise à accompagner la mise en conformité de l'écosystème de la MDJS en matière de protection des données à caractère personnel, indique un communiqué conjoint des signataires.

La convention, signée par le directeur général de la MDJS, Younes El Mechrafi, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, formalise l'adhésion de la Marocaine des Jeux et des Sports au programme "DATA-TIKA" mis en place par la CNDP le 9 juillet 2020 dans le but de protéger le citoyen marocain au sein de l'écosystème numérique et de renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel.

Ce partenariat portera sur trois volets stratégiques, dont le renforcement de la conformité à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que l'inversion du paradigme et projets de la MDJS liés à la donnée à caractère personnel, poursuit le communiqué.

Il s'agit également d'alimenter les lignes directrices pour les briques de confiance au service de différents usages tels que l'hébergement des données en matière de jeux en ligne, notamment la création et le déploiement d'une application de jeu dédiée à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée et l'avantage de bénéficier du réseau de distribution de la MDJS pour diffuser des dépliants CNDP, selon la même source.

La MDJS est une entreprise publique ayant pour mission d'encadrer l'activité de paris sportifs et de loteries en canalisant la population de joueurs vers une offre légale et responsable. Dans le cadre de son activité, la MDJS collecte des données à caractère personnel relatives à ses joueurs et à ses partenaires à travers différents canaux.

Créée en 2009 en vertu de la loi n° 09-08, la CNDP est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites et ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux des individus.