Guinée: Fin du monopole dans le secteur du commerce en Guinée: le président du GOHA s'en félicite et fait une invite aux opérateurs économiques

Le 05 septembre dernier, jour de prise du pouvoir par les forces de défense et de dirigées par le Colonel Mamadi Doumbouya, le président du GOHA a fait une déclaration de soutien au CNRD tout en invitant l'ensemble des commerçants et opérateurs économiques et les citoyens de la Guinée de les soutenir pour une transition réussie et apaisée.

Aujourd'hui, nous commençons à voir un résultat positif. Le président Doumbouya et le gouvernement ont entendu les différents appels des commerçants et opérateurs économiques lors de la tournée du président du GOHA à l'intérieur du pays.

Lors de cette tournée, commerçants et opérateurs économiques ont demandé au président du GOHA de dire au président de la transition de casser le monopole en République de Guinée. Parce que le monopole ne profitait qu'à une dizaine de personnes au détriment de tous les opérateurs économiques qui se comptent par milliers voire des millions.

Aujourd'hui, le monopole est cassé. Nous en réjouissons à plus d'un titre. Nous invitons les opérateurs économiques à respecter toutes les lois et réglementations en vigueur ; Faire venir des produits qui respectent la qualité et les normes. Il ne faut pas importer du n'importe quoi pour la consommation des citoyens guinéens. Les nouvelles autorités ont accepté ce que nous leur avons demandé. Nous disons grand merci au Colonel Doumbouya, à son ministre du commerce et de l'industrie et l'ensemble du gouvernement pour nous avoir écouté pour soulager le panier de la ménagère.

Le monopole cassé sur les denrées alimentaires et les matériaux de construction, le peuple de Guinée va manger à sa fin tout en construisant le pays.

Le seul appel que nous lançons aux autorités, c'est de diminuer le prix de la douane sur les denrées de première nécessité.

Comme la libre concurrence est là, le marché va parler bientôt et la population sera satisfaite. Nous comptons sur l'ensemble des opérateurs économiques et le peuple.

Ensemble, unis et solidaires derrière le CNRD pour une transition réussie en République de Guinée.

Le 24 décembre 2021

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA)