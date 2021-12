Egypte: Des opportunités prometteuses d'intégration économique et d'investissement entre l'Egypte et l'Algérie

L'ambassadeur d'Egypte en Algérie, Mokhtar Warida, a affirmé qu'il existait des opportunités prometteuses d'intégration économique et d'investissement entre l'Egypte et l'Algérie.

M. Warida a tenu ces propos, lors du colloque conjoint égypto-algérien sur la construction et les énergies renouvelables en Algérie, coorganisé par le service commercial de l'ambassade d'Égypte et l'Union nationale des employeurs et entrepreneurs algériens, samedi.

L'ambassadeur égyptien a expliqué que la vision présentée par le président Abdel-Fattah Al-Sissi, lors de l'ouverture du sommet du COMESA en novembre dernier au Caire, qui constitue un programme de travail pour l'intégration économique du continent africain, pourrait contribuer à la réalisation de l'intégration économique entre l'Egypte et l'Algérie.

Il a ajouté que l'économie est le moteur du développement, notant que l'Égypte a adopté des mesures de réforme dans le domaine économique qui lui ont permis de surmonter les défis mondiaux imposés par la pandémie de Coronavirus.

L'Egypte a une grande expérience dans le domaine de la construction et des énergies renouvelables, et a réalisé des projets géants, et elle peut transférer son expertise sur le marché algérien, a dit M. Warida.