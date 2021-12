Algérie: Covid-19 - Deux nouveaux cas du variant Omicron détectés en Algérie

Alger — Deux ressortissants algériens, venus de France et du Royaume-Uni, ont été testés positif au variant du coronavirus "Omicron", ce qui porte à quatre le nombre de cas confirmés jusqu'ici en Algérie, indique dimanche l'Institut Pasteur dans un communiqué.

"Dans le cadre de l'activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 effectuée par l'Institut Pasteur d'Algérie, pour la détection des variants circulants, il a été procédé à la détection de deux (2) nouveaux cas du variant Omicron (B.1.1.529), en Algérie", note la même source, précisant qu'il s'agit de deux ressortissants algériens, venus de France et du Royaume Uni.

Ces deux cas ont été confirmés par séquençage au niveau du Laboratoire de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie, sur tests PCR positifs des concernés, explique l'Institut.

L'Algérie enregistre ainsi à ce jour quatre (4) cas confirmés de ce variant.

"Considérant le contexte actuel mondial d'apparition des variants du SARS-CoV 2 et de circulation du virus, il est plus qu'impératif de rester vigilant, d'adhérer à la vaccination et de respecter strictement les règles sanitaires de base, à savoir le port du masque de protection, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains, afin de faire face à toute évolution possible, car nous rappelons que plus le virus circule, plus la probabilité d'apparition de variants est élevée", recommande l'Institut Pasteur.