Algérie: Biskra (semaine olympique) - Coup d'envoi de la manifestation "sport-Sud" dans 7 disciplines

Biskra — Le coup d'envoi de la 14ème édition de la semaine olympique "sport-Sud" a été donné dimanche à Biskra qui accueille du 26 au 29 décembre cette manifestation dont les joutes ont lieu dans sept disciplines.

" Ce rendez-vous sportif qui met en lice les athlètes des clubs des wilayas du Sud permettra la diffusion de l'esprit olympique et ses valeurs de l'amitié et du respect et consolide les rapports culturels et sociales entre les participants", a indiqué le président du comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, à l'ouverture de la manifestation.

Les joutes qui regroupe 700 athlètes issus de 17 wilayas se dérouleront dans les disciplines de volleyball, handball, tennis de table, natation, cyclisme, judo et athlétisme.

Cette semaine olympique se déroulera à l'école régionale des sports régionale (tennis de table), la piste athlétique du complexe sportif 18 février, la salle Mohamed Tahar Ben M'hidi (handball), la piscine olympique d'El Allia, la salle Mohamed Khaldi (volleyball) et la salle de la zone occidentale (judo), alors que la compétition cycliste aura lieu sur la route Biskra-Sidi Okba, selon le programme de la manifestation.

La cérémonie d'ouverture de cet évènement sportif s'est déroulée au complexe sportif 18 février de la cité El Allia en présence du directeur général du sport au ministère de la Jeunesse et des Sports, Abderazak Belkadi, des autorités locales et du président du comité olympique et sportif algérien. Elle a donné lieu à un défilé des sélections participantes et des exhibitions folkloriques.

Cette 14è édition de la semaine olympique "sport-Sud" est organisée conjointement par le comité olympique et sportif algérien, la direction locale de la jeunesse et sports et des associations sportives locales.