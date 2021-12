Afrique: La liste des Super Eagles pour la CAN TotalEnergies

L'entraîneur par intérim du Nigeria, Augustine Eguavoen, a choisi son équipe de 28 Super Eagles pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021, avec Odion Ighalo d'Al Shabab et Victor Osimhen de Napoli dans la liste.

Le milieu de terrain Wilfred Ndidi, qui joue pour Leicester City et son coéquipier l'attaquant Kelechi Iheanacho, ainsi que le duo de Watford composé de William Troost Ekong et Emmanuel Dennis, font également partie de l'équipe.

Le capitaine et joueur nigérian le plus capé de tous les temps, Ahmed Musa et Frank Onyeka de Brentford figurent sur la liste, tandis que Tyronne Ebuehi de Venezia n'a pas été retenu.

Outre Olisa Ndah des Orlando Pirates et Kelechi Nwakali du SD Huesca, Sadiq Umar d'Almeria et Taiwo Awoniyi de l'Union Berlin ont également été des ajouts surprises à l'attaque, ayant gagné leur place aux dépens de Paul Onuachu de Genk blessé et de Samuel Kalu de Bordeaux.

Les triples champions d'Afrique en sont à leur 19e apparition à la CAN et viseront un quatrième titre dans la compétition, après avoir remporté le bronze lors de leur dernière tentative lors de l'édition 2019 organisée en Egypte.

Avec l'effectif final, les Super Eagles devraient commencer leur stage avec des joueurs invités le 29 décembre 2021 à Abuja, avant d'être rejoints plus tard par des stars basées au Royaume-Uni dans la capitale fédérale du pays le 3 janvier 2022.

L'équipe débutera sa rencontre contre l'Egypte, sept fois championne, le 11 janvier avant que le deuxième match de groupe ne les oppose au Soudan quatre jours plus tard. Les Nigérians boucleront la phase de groupes contre la Guinée Bissau à Garoua.

Liste finale

Gardiens : Francis Uzoho (AC Omonia, Chypre); John Noble (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Pays-Bas)

Défenseurs : Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC, Turquie); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Espagne); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Ecosse); William Troost-Ekong (Watford FC, Angleterre); Olaoluwa Aina (Torino FC, Italie); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Allemagne); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Chypre); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal); Olisa Ndah (Orlando Pirates, Afrique du Sud)

Milieux : Frank Onyeka (Brentford FC, Angleterre); Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers, Ecosse); Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre); Chidera Ejuke (CSKA Moscow, Russie); Kelechi Nwakali (SD Huesca, Espagne)

Attaquants : Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turquie); Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Espagne); Victor Osimhen (Napoli FC, Italie); Moses Simon (FC Nantes, France); Sadiq Umar (UD Almeria, Espagne); Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Allemagne); Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyadh, Arabie Saoudite); Alex Iwobi (Everton FC, Angleterre); Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre); Emmanuel Dennis (Watford FC, Angleterre)