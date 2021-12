Cote d'Ivoire: Musique - Un ancien "général Gnanboro" de la gare de Koumassi présente son premier album "Renaissance"

Auparavant, général (Gnangboro) de l'ancienne gare de transport de Koumassi, Traoré Anzoumana, alias OmgBak, s'est reconverti en artiste. Il a présenté sa première oeuvre discographique intitulé "Renaissance". C'était à l'occasion d'une conférence de presse organisée le 25 décembre 2021, à la gare Yaya Fofana, à Koumassi (Abidjan).

Composé de 8 titres dont deux remix, entre autres, Piment; Haut niveau; C'est ça qui est là; Remix piment ; Remix haut niveau, etc., l'album "renaissance"produit par Obg prod est un mix de reggae, coupée décalée, afrozouk. Il aborde différentes thématiques, à savoir, la cohésion sociale, l'amour envers son prochain.

" Cette renaissance est une grâce de Dieu et de toutes ces personnes qui me soutiennent. Dans la vie, ce sont les traces, tu vas et quand tu laisses derrière toi de bonnes personnes, cela te donne le courage d'atteindre tes objectifs. C'est la renaissance et le OmgBak s'améliore sur tout les plans ", a expliqué l'artiste OmgBak. Tout en remerciant le maire de la commune de Koumassi Cissé Bacongo pour son soutien.

Wayoro Guy-Charles, conseiller spécial du maire Cissé Bacongo, a justifié l'accompagnement de l'artiste par ladite mairie. " Cet artiste a quelque chose de particulier qui mérite d'être révélé parce qu'il s'agit d'un modèle et d'un symbole de reconversion sociale et professionnelle. Parti dans l'ombre, aujourd'hui il est devenu cet artiste qui fera les beaux jours de la musique ivoirienne. Le transport a changé à Koumassi et à travers lui. C'est un modèle de reconversion personnelle car on peut être dans le transport et être reconverti de manière positive ", s'est-il exprimé.

Quant à la directrice de communication de la maison de production, Khady Sidibé, elle a indiqué qu'il s'agissait de créer un album et qu'il y ait des critiques pour que l'artiste s'améliore. Car il est un passionné d'art et désireux d'apprendre.

Ce lancement a vu la participation des fans de l'artiste ainsi que celle du premier responsable de la gare Yaya Fofana, Sansan Ludovic.

Notons que l'artiste OmgBak est à sa première œuvre musicale.