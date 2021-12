Afrique: Barack Obama (ex-président des USA) - " Desmond Tutu était un mentor, un ami et une boussole morale pour moi... "

A l'annonce du décès de l'archevêque anglican Desmond Tutu, ce dimanche 26 décembre 2021, les réactions fusent de partout à travers le monde. Des personnalités et non des moindres témoignent...

" L'archevêque Desmond Tutu était un mentor, un ami et une boussole morale pour moi et tant d'autres. Esprit universel, l'archevêque Tutu était ancré dans la lutte pour la libération et la justice dans son propre pays, mais aussi préoccupé par l'injustice partout dans le monde. Il n'a jamais perdu son sens de l'humour impish et sa volonté de trouver l'humanité dans ses adversaires, et Michelle et moi allons énormément nous manquer ", a posté Barack Obama, le 44e président des États-Unis, en fonction du 20 janvier 2009 au 20 janvier 2017.