Cote d'Ivoire: Action sociale - Ujil fait des dons à l'orphelinat de Lakota

Au cours de la 4è édition de son activité dénommée " Ujil-Don ", qui s'est tenue à l'orphelinat Enfance Miraculeuse de Côte d'Ivoire (Emira-CI) de Lakota, le samedi 25 décembre 2021, l'Union des Jeunes Intègres de Lakota (Ujil) a volé au secours de plus de 100 enfants orphelins et vulnérables et à l'orphelinat.

À cette occasion, ce sont des dons en vivre et non vivre d'environ un million de francs CFA qui ont été distribués aux enfants. Ces dons sont composés de sacs de riz, des bidons d'huiles, du savon en poudre. Selon le président de l'Union des Jeunes Intègres de Lakota (Ujil), Cissé Seydou, cette activité vise à apporter du soutien moral et psychologique aux orphelins et défavorisés. " Cette action qui vise à soutenir et à affirmer notre solidarité d'avec les enfants orphelins ; contribue à la création d'espoir, de sourire et de bien-être des enfants nécessiteux laissés pour compte. Elle rassure d'une solidarité vraie et d'un amour sincère ", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a invité ces enfants à croire en eux et de ne jamais baisser les bras malgré leur situation. " A ces enfants orphelins, je voudrais les convaincre à croire, de l'énorme potentiel qu'ils représentent pour cette société. De garder pour orientation, la lumière de l'espoir, et la force intérieure nécessaire, afin de se bâtir une vie de rêve. Au grand jamais, vous ne devez abdiquer face aux difficultés de cette vie. Apprenez, travaillez, osez et c'est sûr que demain sera meilleur ", a conseillé Cissé Seydou.

Pour sa part, la présidente-fondatrice de l'orphelinat Enfance Miraculeuse de Côte d'Ivoire, Doho Séa Blandine a traduit toute sa gratitude à l'endroit de l'Ujil pour ce geste. Puis, elle a fait des doléances auprès des autorités de la ville et au gouvernement. " Nous ne pouvons pas vous voir ce jour sans vous faire état de notre besoin crucial d'un terrain pour bâtir un orphelinat moderne avec toutes les commodités pour soutenir la petite enfance en détresse ", a-t-elle exhorté.