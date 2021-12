Burkina Faso/Cameroun: Le Premier ministre aux Etalons - "Que votre succès nourrisse le peuple"

A quelques heures de leur départ pour Abu Dhabi, où ils iront se préparer avant la CAN 2021, les Etalons du Burkina ont été reçus par le Premier ministre, Lassina Zerbo, le dimanche 26 décembre. Recueillement, encouragements et engagements pour la patrie ont été les maîtres-mots de cette audience particulière.

C'est tout un symbole que le Premier ministre accorde sa toute première audience aux Etalons du Burkina, en partance pour la CAN Cameroun 2021. Le patron de l'équipe gouvernementale a voulu rencontrer les Etalons avant qu'ils n'aillent à leur préparation pour la Coupe d'Afrique des nations, afin de leur passer le message du chef de l'Etat et de les encourager à se battre pour l'honneur du drapeau national. " Il n'y a pas un plus grand honneur pour vous que de représenter les couleurs nationales. C'est pourquoi je vous exhorte à vous battre pour tout le peuple ", a dit Lassina Zerbo, non sans demander aux joueurs et au staff technique un moment de recueillement pour les VDP tombés dans le Loroum.

Au capitaine Issoufou Dayo et à l'ensemble des coéquipiers le PM a rappelé que le président du Faso est un grand fan de foot et que si les Etalons gagnent au Cameroun, cela amènera le peuple à oublier ses souffrances afin d'avoir de l'énergie pour combattre l'ennemi, commun : les terroristes. " C'est vous qui allez ramener la cohésion au Faso. Cette CAN, c'est votre CAN. La responsabilité est grande, mais le président du Faso croit en vous, le peuple croit en vous. Pensez aux déplacés internes qui vous regarderont à la télé. Si vous gagnez, ils n'auront plus faim. Alors, que votre succès nourrisse le peuple ; fasse Dieu que votre énergie transcende notre peuple et fasse fuir les terroristes", leur a-t-il souhaité.

Le Premier ministre, dont c'est la toute première audience depuis sa nomination, n'a pas manqué d'appeler l'encadrement technique et l'équipe fédérale à l'union. "Il faut vous pardonner et être solidaires, car le football demande un esprit d'unité, de cohésion et un esprit nation. Mouillez le maillot et mouillez les cœurs pour donner de l'espoir au peuple ", a-t-il conclu.

Le capitaine des Etalons, Issoufou Dayo, a dit tout le plaisir qu'ils éprouvent d'être reçus à la primature et ajouté que c'est pour eux, un symbole fort. "C'est à nous d'aller nous battre au Cameroun et de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous en sommes conscients. Nous savons que si les Etalons gagnent, ce sera la joie dans tout le pays. Alors, nous allons tout mettre en œuvre pour ramener la coupe à la maison ", a promis Dayo.

Les Etalons se sont envolés au petit matin de ce lundi pour les Emirats arabes unis en vue d'un stage de couronnement qui sera ponctué par 2 matches amicaux.