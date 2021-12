Cote d'Ivoire: Région du cavally - Les ambassadeurs de la paix réaffirment leur attachement à la paix

Le dimanche 26 décembre 2021,la salle de réunion du conseil régional du Cavally dans la ville de Guiglo a servi de cadre à une importante rencontre. En effet, les ambassadeurs de la paix, nouvelle dénomination des ex-combattants, s'y sont réunis afin d'exprimer à la communauté locale et nationale leur attachement à la paix et leur soutien à la Ministre Anne Désirée Ouloto, leur marraine.

Cette prise de position fait écho à une publication parue sur les réseaux sociaux dans laquelle, un ambassadeur de la paix affirme que ses camarades ne se reconnaissent plus dans l'engagement qu'ils avaient pris de soutenir les actions de développement du gouvernement en août 2021.

Pour mémoire, le 08 août 2021,au lendemain de la célébration de l'indépendance, les ex-combattants rebaptisés ambassadeurs de la paix et conduits par leur leader Tode Koula,qui avait à ses côtés Rachelle Pekoula et feu Mao Glofiehi, ont solennellement affirmé leur volonté de tourner le dos à la violence en s'inscrivant dans une dynamique de construction.

D'août à décembre 2021,soit 5 mois après cet engagement public, qu'est-ce explique ce revirement de situation diffusé sur les réseaux sociaux?

C'est pour donner leur position sur cette affaire que les ambassadeurs de la paix se sont réunis le dimanche 26 décembre 2021 dans la salle de réunion du conseil régional du Cavally, en présence de la presse.

A l'issue de cette réunion, les ambassadeurs de la paix ont réaffirmé leur soutien au Gouvernement, à la Ministre Anne Ouloto et au Ministre Vagondo Diomandé. Ils ont également réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en expliquant que la récente sortie sur les réseaux sociaux est le fait d'un égaré et doit être perçue comme un cri de coeur ou un ras-le-bol : "Nous étions fâchés parce qu'on s'est senti à un moment donné oublié voire abandonné . Nous sommes à la disposition de notre maman Anne Ouloto pour l'accompagner à la recherche de la paix... ", a déclaré Todé Koula.

Il a également précisément que l'organisation revendique plus de dix mille(10000) membres dont deux mille six cents soixante onze(2671) sont encore à l'extérieur du pays en plaidant pour leur retour et la réinsertion professionnelle de ses compagnons qui risquent de sombrer dans les vices de l'oisiveté par manque d'emploi.