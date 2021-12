Cote d'Ivoire/Cameroun: CAN 2021 / Zézé Venance ( gloire du football ivoirien) à propos des Eléphants - " Nous n'avons pas un véritable collectif (... ) c'est compliqué"

interview

Dans cet entretien réalisé le samedi 25 décembre 2021 au Parc des Sports de Treichville, Zézé Venance, plus connu sous le surnom de Zézéto, gloire du football ivoirien considère que l'équipe actuelle de la Côte d'Ivoire pour la CAN a un véritable handicap; le collectif. "Nous n'avons pas un véritable jeu collectif", affirme-t-il.

Le sélectionneur Patrice Beaumelle vous a-t-il surpris dans sa liste de 28 joueurs pour la CAN ?

Il n'y a pas vraiment de surprise. Ce sont les mêmes joueurs qu'il a convoqués pour cette CAN 2021 au Cameroun. Ces joueurs ont participé aux éliminatoires de la CAN et la Coupe du Monde .Cependant, la présence de Wilfried Kanon sur cette liste m'a étonné.

Quelle devrait être l'ambition de la Côte d'Ivoire à cette CAN ?

L'objectif pour toutes les équipes est de remporter la CAN . Toutes les équipes qualifiées pour cette CAN ont cet objectif. La Côte d'Ivoire est l'une des nations favorites. Elle doit y aller pour la gagner. Après, tout est une question d'organisation, d'environnement et de l'état d'esprit des joueurs sur le terrain, l'état de forme des joueurs. Je ne serais pas surpris si la Côte d'Ivoire gagne cette CAN. C'est possible. Nous avons des joueurs de qualité. Individuellement, certains joueurs sont bons.

Comment gagner une CAN sans un véritable collectif ?

C'est là que se situe mon inquiétude. Nous avons une équipe qui regorge de talent individuel. Nous n'avons pas un véritable jeu collectif. La CAN, ce n'est pas 38 matchs, ce n'est pas 50 matchs... Donc si vous n'avez pas une équipe collective, solidaire, vous aurez du mal. Parce qu'il faut jouer chaque match ensemble. Quand une équipe ne joue pas collectivement, il faut toujours s'attendre à un exploit individuel d'un ou deux joueurs . Ça a toujours fonctionné ainsi avec cette équipe. Cela n'a toujours pas donné de bon résultat. Quand vous êtes une équipe bien regroupée, qui garde toujours le ballon, je pense que vous avez plus de chance.

Comment règle-t- on cette situation à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN ?

C'est compliqué. L'entraîneur aurait pu régler cela depuis les éliminatoires. Ce n'est pas en pleine compétition de Coupe d'Afrique qu'on règle cela. Je pense que c'est un peu trop tard. Mais le foot reste le foot . Nous avons des individualités, qui pourront nous sortir des situations. Mais nous aurons toujours ce problème de jeu collectif.