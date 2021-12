Cameroun: Formation professionnelle - Objectif : 500.000 emplois

Le ministre Issa Tchiroma Bakary était devant la " commission Ayayi " samedi soir pour défendre une enveloppe de 18,712 milliards.

18,712 milliards de F. C'est le montant de l'enveloppe qui devrait être allouée au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour l'exercice budgétaire 2021. Le ministre Issa Tchiroma Bakary l'a défendue samedi dernier devant la commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale, présidée par Rosette Moutymbo Ayayi. On apprendra alors qu'elle est en baisse de 1,512 milliard de F par rapport à l'exercice précédent.

Avec cette enveloppe, le Minefop entend consolider les acquis et poursuivre ses ambitions. Dans sa note de présentation, Issa Tchiroma Bakary indique que le cap de 500 000 emplois pourrait être atteint cette année grâce à un certain nombre d'actions à mettre en œuvre.

En ce qui concerne le programme de développement de la formation professionnelle, il s'agira en 2021 d'améliorer l'accès et l'équité à la formation professionnelle par l'octroi des bourses de formation aux jeunes, la densification de l'offre de formation professionnelle, l'achèvement des travaux de construction et d'équipement des centres de formation aux métiers dans certaines villes, etc.

Le Minefop a tout de même relevé que les budgets alloués à son administration depuis sa création ne représentent que 0,025% du budget alloué au secteur éducatif contre 20% recommandé par l'UNESCO. " Cela ne permet pas à ce département ministériel de jouer pleinement et efficacement son rôle ", a-t-il regretté. D'où un plaidoyer pour l'octroi de beaucoup plus de moyens pour atteindre les objectifs visés.