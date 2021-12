Algérie: Sport en 2021 - Retour de la vie sportive et... du public

Alger — Tenus éloignés des terrains de sport durant près de deux années à cause de la pandémie de Covid-19, les athlètes algériens des différentes disciplines ont réinvesti progressivement les salles d'entrainement dès le début de l'année 2021, avant d'entamer la compétition suivant un protocole sanitaire strict élaboré par les pouvoirs publics.

En décembre 2020, et suite au recul du nombre des cas positifs au Covid-19, les autorités ont donné leur feu vert pour la reprise de la pratique sportive en plein air, après l'adoption d'un protocole sanitaire anti-coronavirus par le Comité scientifique de suivi et de l'évaluation de la pandémie de COVID-19. Cette première décision a été suivie par la réouverture des salles omnisports à partir du mois de février 2021.

Reprise progressive des manifestations sportives

Si la reprise des entrainements a, dans un premier temps, concerné uniquement les athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo et les différentes sélections nationales engagées dans des compétitions internationales, à l'image de la sélection masculine de handball, qui a pris part au tournoi qualificatif aux JO en Allemagne, les clubs et les associations sportives des différentes disciplines ont également repris leur activité après des mois d'attente.

Adoptant une démarche progressive pour le retour à la compétition, les fédérations nationales de handball et de basket-ball ont même organisé des tournois play-offs pour l'attribution du titre de champion d'Algérie à partir du mois d'avril.

Touchée par une nouvelle vague de contamination, début juillet, l'Algérie a décidé de durcir le dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus en refermant, notamment, les salles de sport.

Et afin d'aborder la nouvelle saison sportive (2021-2022) dans des conditions sanitaires plus sécurisées et permettre aux différentes sélections nationales de se préparer pour les prochaines compétitions sportives importantes, dont les Jeux méditérrranéens-2022 à Oran, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a entrepris une nouvelle démarche devenue incontournable et nécessaire. La vaccination obligatoire pour l'ensemble des acteurs sportifs algériens engagés dans les différentes compétitions nationales, dont le coup d'envoi a été fixé début septembre.

Le volley-ball a été la première discipline des sports collectifs à relancer son Championnat national début novembre, suivi de basket-ball et du handball quelques semaines plus tard.

Le retour des fans des différentes disciplines sportives dans les stades et les enceintes sportives a, également, été conditionné par la possession d'un pass-sanitaire pour pouvoir encourager leur équipe favorite. Un retour du public notamment dans les stades de football a été largement salué par les sportifs et les clubs algériens.

Instances sportives internationales : les Algériens accèdent à des postes clés

L'année 2021 a également été marquée par le renouvèlement des instances sportives nationales et internationales pour le mandat olympique 2021-2024, lors des assemblées générales électives tenues durant toute l'année.

Au niveau national, ce processus a été marqué par l'élection de plusieurs nouveaux présidents à la tête des fédérations sportives nationales, dont Charaf-Eddine Amara (Football), Yacine Louail (Athlétisme) et Yacine Sillini (Judo), la réélection d'un bon nombre d'entre eux, à l'image de Kheireddine Barbari (Cyclisme) et Mohamed Hakim Boughadou (Natation), ou encore le retour d'anciens présidents, comme Mohamed Azzoug (Voile). Un processus de renouvellement des instances sportives ponctué par l'élection de l'ancien champion de saut en hauteur Abderrahmane Hamad à la tête du comité olympique et sportif algérien (COA) succédant ainsi à Mustapha Berraf démissionnaire.

Au niveau continental, les représentants algériens ont signé leur retour à des postes clés au niveau des Confédérations sportives africaines toutes disciplines confondues.

Ainsi, l'ancien président du COA, Mustapha Berraf a été réélu président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA).

Mohamed Azzoug a été intronisé président de la Confédération africaine de voile, Mohamed Tahar Mesbahi à la tête de l'Union des Fédérations africaine de karaté (UFAK) et Charaf-Eddine Amara désigné vice-président de l'Union nord-africaine de football (UNAF), auxquels s'ajoutent plusieurs techniciens algériens qui ont intégré les différentes commissions techniques des ces instances africaines.

Au niveau des fédérations internationales, Sofiane Zahi a été élu membre du Conseil de la Fédération internationale de Gymnastique, tout comme Feriel Salhi qui a intégré le Comité exécutif de la Fédération internationale d'escrime. D'autres représentants algériens ont été élus dans les différentes commissions de la FIE. Il s'git de Mohamed El Houari dans la commission juridique, Sabrina Hlaimia dans la commission médicale, Ahmed Gana dans la commission sport et femmes et El Houssine Ameziane dans le conseil des vétérans.

Au niveau Arabe, le secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA), Kheireddine Barbari a intégré le Bureau exécutif de l'Union des comités olympiques nationaux arabes (UCONA). Un retour en force des dirigeants sportifs algériens qui ne sera que bénéfique pour le sport algérien.