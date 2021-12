Algérie: Les agences de voyage appelées à s'impliquer dans la promotion du tourisme interne

Tizi-Ouzou — Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi, en visite de travail, samedi dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a appelé les Agences de tourisme et de voyages à s'impliquer davantage dans la promotion du tourisme interne.

Lors d'un point de presse organisé en marge de sa visite dans la capitale du Djurdjura et en réponse à une question sur l'organisation de voyages vers des sites touristiques par certaines parties, via les réseaux sociaux, M. Hamadi a observé que ces organisateurs, qu'il a qualifié de "parasites", "ne disposent d'aucun document légal et les droits des citoyens ne sont pas garantis".

Observant que le tourisme interne s'est redynamisé, il rappelé que "la nature à horreur du vide", soulignant que "lorsque les agences de voyages se sont retirées les +parasites+ se sont installés".

M. Hamadi a observé que le tourisme interne a connu une redynamisation et une relance depuis la pandémie de la Covid-19, citant pour preuve la réservation à 100%, actuellement de tous les hôtels du sud du pays et des hauts plateaux.

Quant à la dégradation de sites touristiques (profanation, déchets, atteinte à la ressource animale et végétale), le ministre a indiqué que la responsabilité des ces actes incombe aux organisateurs de ces voyages, qui n'encadrent pas les touristes.

M. Hamadi qui a visité cette station pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de ce site composé de l'Hôtel El Arz, d'un hôtel village, d'un restaurant d'altitude et d'un centre animé, a donné des instructions pour accélérer la cadence du chantier afin de réceptionner l'hôtel El Arz, dont les travaux sont à 75%, en juin 2022.

Selon une situation présentée sur place, les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôtel village sont à 70%, le centre animé à 20% et le restaurant d'altitude à 6,6%.

Le ministre du tourisme a indiqué que la capacité d'hébergement de la wilaya (dans les établissements hôteliers publics et privés) est de 2200 lits est actuellement et sera protées à 4300 lits en 2022 avec la réception de projets en cours de réalisation.

Il est revenu, dans ce cadre, sur les efforts de l'Etat pour booster le secteur du tourisme et de l'artisanat à travers notamment la mise à disposition des investisseurs d'assiettes foncières à travers les 9 zones d'expansion touristiques (ZET) de la wilaya et la levée des contraintes.

Il a rappelé à propos de problèmes que connaissent certaines ZET, en matière d'étude d'aménagement et de réserves émises, notamment, par les services par l'agriculture et des forêts, que des orientations et des instructions ont été données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil du gouvernement tenu dans la wilaya de Khenchela pour se réunir avec les secteurs qui ont émis des réserves afin de de étudier et de les levers au cas par cas.

Il a aussi insisté sur l'importance de la formation dans les métiers du secteur, citant l'Institut national d'hôtellerie et de tourisme de Tizi-Ouzou comme une référence en la matière.

Lors de sa visite, le ministre a inauguré deux établissements hôteliers l'un public, l'hôtel Le Belloua de la ville des Genêts et l'autre privé le Relais vert dans la commune de Tizi-Ouzou, il a indiqué à, l'occasion, à propos des autres hôtels publics en cours de modernisation, qu'ils seront réceptionnés courant 2022.