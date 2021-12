Algérie: 13e Fibda - Des créateurs de bande dessinée exposent à Alger

Alger — Une exposition collective regroupant les œuvres de créateurs de bande dessinée algériens et étranger est ouverte à l'Office Riadh El-Feth dans le cadre du 13e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda, 22-26 décembre).

Des bédéistes algériens et étrangers participent à cette exposition qui réunit une trentaine de planches relatant des faits historiques, des tranches de vie ou mettant en avant de célèbres super-héros de fiction.

Le bédéiste algérien, Boudjella Mohamed, revisite à travers la bande dessinée le parcours du militant anticolonialiste, Maurice Audin, membre du Parti communiste algérien.

Les visiteurs pourront ainsi revisiter l'histoire de ce militant de la cause algérienne, disparu à Alger en 1957, après avoir été arrêté par les parachutistes de l'armée coloniale. Son arrestation à son domicile, devant sa femme Josette, son évasion invraisemblable et son exécution, après avoir été torturé à mort, ont été racontés à travers les planches en noir et blanc de ce jeune bédéiste.

Pour sa part, la dessinatrice et scénariste japonaise, Miki Mamamoto, livre à travers sa série "Sunny Sunny Ann", le portrait d'Ann, une femme libre, sincère, généreuse et fuyant toute forme de routine et de servitude.

Le super-héro "Sunny Sunny Ann" a été distingué du prestigieux Prix "Osamu-Tezuka", une récompense remise annuellement au Japon pour le meilleur mangaka.

La dessinatrice américaine, Elitha Martinaz, propose aux passionnés de comics, ses plus célèbres super-héros, notamment "Nubia", nouvelle "Wonder Woman", un personnage culte de Dc Comics.

Aimé Serge, dessinateur ivoirien de bande dessiné, participe, quant à lui, à cette exposition, par des BD mettant en avant "Oli Nouchi", son héro de fiction qui livre un combat brutal contre "Charly Bécé" dans un monde violent.

Des bédéistes de plusieurs pays dont la Tunisie, invitée d'honneur de cette édition, participent au 13e Fibda qui se poursuit jusqu'à dimanche soir à l'Office Riad El Feth avec au programme des ateliers dédiés au dessin digital et des animations mettant en valeur des costumes de cosplay.