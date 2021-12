Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Ambiance festive à Brazzaville

De l'esplanade du Centre national de radio et télévision (CNRTV) au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza en passant par la Corniche, parents et enfants ont envahi, le 25 décembre, différents lieux de la capitale congolaise afin de commémorer avec faste la fête de la Nativité. Au programme : balade, chant, danse, jeu, friandise et séance photos.

Alors que la fête de Noël était commémorée l'an dernier à domicile en raison du confinement décrété par rapport à la pandémie de covid-19 qui continue de sévir, cette année, la population a eu le plaisir de vivre cette journée comme à son habitude en toute liberté.

Pour l'occasion, l'esplanade du CNRTV, dans le 8e arrondissement Djiri, a accueilli une foule constituée essentiellement d'enfants. "Sapés" comme jamais, jouets à la main pour certains, c'est une joie de pouvoir, cette fois-ci, se balader librement en ce jour et se poser autour d'un pot pour apprécier l'atmosphère de Noël en public. " J'ai supplié maman de nous emmener nous balader ici à la télé car l'année dernière, nous ne pouvions pas le faire. Je suis heureuse de vivre cette ambiance de rue ", a confié Déborah Dimi, une fillette de 11 ans.

Du côté du mémorial Pierre-Savorgnan - de-Brazza, les portes ont été grandement ouvertes au public à l'occasion de Noël. L'ambiance musicale, teintée de sonorités africaines, a été tel qu'on a pu la ressentir à quelques mètres du lieu. Avec un jeu de rodéo et des trampolines implantés dans la cour, cela a été un véritable régal pour les enfants ayant fait le déplacement afin de célébrer cette journée hors-domicile. " Je suis tellement heureux d'être ici ce soir car Noël pour moi c'est à la fois un moment en famille et une partie de détente comme celle-ci où la musique proposée par le Dj nous fait danser à la folie ", a confié Israël Loemba, 17 ans.

Comme à l'accoutumée en période de fêtes de fin d'année, l'avenue de la Corniche a connu une ambiance époustouflante avec des milliers de Congolais venus de partout pour se balader tout en appréciant la vue du fleuve Congo et se prendre en photo. Une ambiance bon enfant sous l'œil vigilant des policiers et des sapeurs-pompiers installés le long de cette artère.

SOS vigilance aux parents !

Si la période des fêtes est une source de joie et de détente, cela n'empêche que les parents demeurent vigilants lors de la promenade avec les enfants. En cette soirée du 25 décembre, à la Corniche, alors que Parfaite se baladait avec sa mère et ses frères et sœurs, elle s'est égarée dans le flux de personnes se trouvant sur place. Fort heureusement, la petite fille a pu retrouver sa mère et rentrer chez elle au bout de trente minutes d'égarement. "Certes qu'on est là pour se distraire, on ne doit pas laisser aller loin les enfants ou encore se permettre qu'ils marchent après nous, les parents. Je reste vigilante et je veille sur eux pour éviter tout incident. Le cas de Parfaite est une leçon ", a indiqué Jennifer, mère de famille.

Par ailleurs, une autre forme de vigilance à observer est celle liée au port du masque, compte tenu de la pandémie de covid-19 toujours d'actualité au Congo. En effet, le constat fait est que le port du masque n'a pas été réellement respecté par la population qui a envahi les rues de la ville pour célébrer Noël.