Tunisie/Egypte: L'équipe de Tunisie entre dans un premier stage aujourd'hui - Une liste incompréhensible !

C'est le moins que l'on puisse dire pour un Mondher Kebaïer qui "insiste" pour agacer les quelques personnes qui le défendent encore. Pré-liste ? Première partie ? Ou est-ce qu'il attend quelque chose? Demandez à Kebaïer.

En optant pour conserver Kebaïer à la tête de l'équipe de Tunisie après la Coupe arabe à quelque temps de la CAN, l'instance fédérale a fait parler la sagesse. Nous avons salué cette décision, d'autant que Kebaïer a montré de bonnes choses, surtout face à l'Egypte et à l'Algérie malgré la défaite.

L'équipe de Tunisie s'est bien comportée tactiquement face à des sélections censées être plus fortes. Bien qu'ils soient critiqués par tout le monde, Kebaïer et ses deux adjoints (maintenant on est sûr qu'ils sont là comme simple décor!) avaient droit à la chance de continuer et de permettre à l'équipe de Tunisie d'aborder la CAN avec sérénité.

Mais Kebaïer "insiste" chaque fois pour attiser le feu des critiques envers lui. On dirait qu'il fait tout pour imposer ses choix controversés à chaque fois. En entrant dans un stage à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 décembre, et, au moment où presque tous les participants ont annoncé leurs listes pour la CAN, Kebaïer dévoile une étrange liste de 18 joueurs où il y a un amalgame de joueurs expatriés et locaux. Une pré-liste restreinte? Une première partie? Un contingent de joueurs pour les trier en vue de compléter une autre partie d'une liste déjà prête?

Vraiment, on ne trouve pas de qualificatif à ce groupe de joueurs. Et, bien sûr, ce n'est pas Kebaïer ou le département de communication de la FTF qui vont nuancer ces questions qui reviennent sur toutes les langues. On nous dit que le groupe sera au complet à partir du 1er janvier.

Moëz Hassen a payé pour tout le monde

Maintes hypothèses peuvent être formulées pour comprendre la démarche de Kebaïer, le seul sélectionneur africain à agir de cette façon. Peut-être qu'il attend l'aval ou la disponibilité d'autres cadres de l'équipe qui évoluent en Europe et dont les clubs sont opposés à les libérer. Ceux qu'il a rappelés ont déjà dit oui et sont disponibles. Dans ce cas, on conclut vite que Moëz Hassen a été tout simplement écarté de la CAN. C'est-à-dire que Kebaïer et ses deux adjoints lui ont fait porter le chapeau de la défaite contre l'Algérie (un premier but où il n'a pas allongé le bras et un second but où il est monté en attaque laissant la cage vide).

Est-ce qu'un sélectionneur de haut niveau peut raisonner de la sorte ? Hassen n'était pas bien présent en finale, mais lui et Ben Mustapha restent les meilleurs gardiens en sélection en ce moment. C'est un duo qui a beaucoup de matches dans les jambes, et qui étaient les plus utilisés (les seuls) sous le mandat Kebaïer.

L'absence de Sassi est, elle aussi, polémique ? Les échos parlent d'un différend entre Kebaïer et lui, un des joueurs influents aux côtés de Youssef Msakni. Ce dernier n'est pas présent dans la liste, mais il devrait être là (c'est un joueur qui a de l'influence sur le sélectionneur national) le temps qu'il se "repose" et qu'il se sente prêt à revenir. Dans ce premier groupe retenu, il y a Drager qui est pourtant blessé. On compte trois latéraux droits, autant de latéraux gauches et seulement deux défenseurs axiaux. On note le retour de Hamza Rafiaâ, un joueur qui vient et qui s'absente on ne sait comment (utilisé en éliminatoires par moments), ainsi que Issam Jebali qui, lui aussi, fait la navette.

Bref, Kebaïer a intrigué tout le monde, y compris les joueurs eux-mêmes par cette démarche... Nos adversaires ont tous leurs listes élargies, alors que de notre côté, on agit autrement en deux ou même en trois temps. Les négociations, les interférences, les caprices de quelques joueurs, les instructions, tout cela agit afin d'arrêter une liste pour la CAN.

Voici la liste des 18 joueurs qui entament aujourd'hui le stage de 4 jours à Tunis : Ben Mustapha, Dahmane, Ben Saïd, Jemal, Drager, Maâloul, Abdi, Ben H'mida, Kechrida, Mathlouthi, Ifa, Talbi, Aïdouni, Ben Romdhane, Rafiâa, Chaâlali, Jebali et Jaziri.