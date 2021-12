Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Le groupe Brazza Band commémore l'événement

Un concert de Noël donné par le groupe Brazza Band a eu lieu à la Maison russe, ex-Centre culturel russe, sous la direction du maestro Armonie Serault Massamba, en présence de la directrice de ladite maison, Maria Fakhrutdinova.

Ensemble de cuivre des jeunes de Brazzaville, le groupe Brazza Band a livré un concert à la hauteur de l'événement. Par un répertoire varié, constitué de la musique européenne, occidentale et locale, les vingt-quatre jeunes ont mis en haleine un public venu nombreux, dont la majorité apprécie la musique classique.

Ce concert s'est joué en deux tableaux de sept et six chansons. Le premier, porté sur sept chansons, a été constitué de la musique européenne et occidentale. Il a débuté par la chanson "Alléluia le Messie" de Andel ; suivie de "Marche Cairo red Shield" ; "Trepak From", une composition de Piterre Ctchaikosky ; une chanson populaire russe, composition de Pieterre Ctchaikosky add interprétée par Ruddy Bikinda ; "Solo cornet selvers tread", présenté par Hector Mboumba, une composition de Bandmaster Twitchin H.W ; "Marche Christmas praise" de Noël Jones. Ce premier tableau a pris fin par une variété sur quelques cantiques de Noël.

Le deuxième tableau, constitué de six chansons des auteurs nationaux, a débuté par l'entrée sur scène très ovationnée de l'icône de la musique congolaise, Clotaire Kimbolo. L'invité d'Armonie Serault Massamba, également son maître dans le domaine musical, a entamé tout de suite sa chanson "Ntokama", question d'être en symbiose avec le public, sous l'arrangement de Michael Dinkansa. Ensuite, il a interprété "Moustique" de Casimir Zoba Zao, qui n'a pu faire le déplacement de la Maison russe, sous l'arrangement d'Armonie Serault Massamba. Puis "Malaïka" de William Fadhili, sous l'arrangement d'Armonie Massamba. Clotaire Kimbolo a également chanté "Minuit chrétien", une variété sur les cantiques de Noël.

Après le passage de Clotaire Kimbolo, le groupe a poursuivi le concert avec la chanson "Brazzaville" du feu général Nzambi Makoumba Nzambi, dit Sébas Enemen, sous l'arrangement d'Armonie Serault Massamba. Enfin, Brazza band a fini son concert en beauté par la chanson "We are the word" de Michael Jackson, sous l'arrangement de Sebregets.

A l'issue de ce concert, le chef du groupe Brazza Band a déclaré:" C'est un moment de joie et d'espérance, parce que ce soir nous commémorons la Noël qui est une fête universelle qui parle de la nativité du Christ. Une telle fête ne peut pas passer inaperçue. Voilà pourquoi nous avons commémoré ce moment par un concert de musique classique, avec un répertoire à la fois européen, occidental, national. Parmi nos morceaux, il y a eu celui de Clotaire Kimbolo, de Casimir Zao, du feu général Makoumba Nzambi dit Sébas Enemen, la chanson "Brazzaville" dont le groupe porte le nom. C'était un privilège pour nous ".

Armonie Serault Massamba a exprimé également sa joie d'avoir eu sur scène une grande star comme Clotaire Kimbolo. Parce que, a-t-il dit, ce dernier est parmi les plus grands musiciens de ce pays qui ont fait le tour du monde. " Avoir Clotaire Kimbolo sur ma scène, sous ma direction, c'est un privilège pour moi, un honneur tout simplement ", a-t-il reconnu.

Pour sa part, la directrice de la Maison russe a expliqué pourquoi son institution culturelle a choisi ce groupe pour se produire à l'occasion de la Nativité. " Ce groupe a débuté chez nous ici à la Maison russe, en septembre dernier. On fait le plaisir de voir son évolution. C'est le plus important, parce que ça donne le développement musical chez les jeunes. Ce qui est bon, c'est qu'ils ont eu un échange de collaboration avec les doyens de la musique congolaise. C'est un passage de compétences et l'échange entre les générations congolaises musicales. J'espère qu'ils vont s'inspirer de cette possibilité ", a-t-elle déclaré.

Maria Fakhrutdinova a profité également de cette occasion pour féliciter les Congolais des deux rives du fleuve Congo pour la l'inscription de la rumba congolaise, le 14 décembre dernier, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. " Les peuples congolais le méritent bien. Toutes nos félicitations. La Maison russe va célébrer bientôt ce sacre ", a-t-elle promis.