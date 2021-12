Tunisie: Quel pantalon porter pour l'hiver ?

En jean, en tissu ou en cuir, à motif ou uni, cette pièce va à merveille avec tous les looks et morphologies... On la porte sans modération pour cette saison hivernale...

Le pantalon est une pièce maîtresse dans nos garde-robes, on le porte été comme hiver. Il est confortable, pratique et nous permet d'avoir un look dans l'air du temps... A porter sans modération pour cet hiver !

Qu'il soit en jean, en tissu ou en cuir, le pantalon associé à des pièces phares nous assure une allure très chic et élégante. C'est une pièce ultra-féminine si on sait comment la marier avec des accessoires, des chaussures et un joli sac à main. Associé, par exemple, à des escarpins à bout pointu, shoes très féminines et ultra-tendance, une chemise basique en blanc ou même un pull style body, le pantalon nous assure un look très tendance et snob pour aller, par exemple, au bureau ou à un rendez-vous professionnel. La tendance, qui marque les vitrines de prêt-à-porter cette année et a inspiré les créateurs de mode, est le motif : les pantalons à petits carreaux en pied de poule, en rouge, en marron... sont d'actualité.

On peut toujours opter pour le pantalon taille haute, qui sera une pièce parfaite pour cacher nos quelques rondeurs au niveau du ventre. En le mariant avec un pull dedans et en choisissant la coupe large au niveau des jambes, le pantalon taille haute nous permet d'avoir un style super chic. On peut le combiner avec des mocassins pour moderniser tout le look, sinon des chaussures à demi-talons pour avoir l'air très élégante. Le pantalon taille haute a un autre atout, c'est qu'il va avec toutes les morphologies.

Pour accessoiriser vos tenues, choisissez donc une coupe flare très en vogue en ce moment pour celles qui sont grandes de taille. Pour les petites, elles peuvent opter pour un modèle de pantalon taille haute, ajusté au niveau des jambes qui permettra d'affiner la taille et d'harmoniser toute la silhouette. Côté chaussures, tout est permis ! les baskets, les mocassins, les bottines... tout peut aller à merveille avec ce style de pantalon et peut vous assurer un look d'une véritable fashionista !

Le pantalon style masculin-féminin est à l'honneur aussi pour cette saison ! Associé avec une veste, un manteau large, il vous donne un look marqué d'originalité. Côté matière et couleur, on peut opter pour la laine ou le tweed en couleur noire, indémodable et intemporelle. Pour les plus audacieuses, elles peuvent essayer d'autres couleurs plus attirantes et flashy. A vous de choisir !

Le pantalon est un associé parfait pour habiller nos tenues de tous les jours avec une touche de modernité et de style très classe . Il suffit de bien le marier avec les autres pièces que nous possédons dans nos placards pour un look d'une fashionista des temps modernes !